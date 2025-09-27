Circulação suspensa na Linha de Cascais: avaria corta comboios entre Oeiras e Cascais - TVI

Circulação suspensa na Linha de Cascais: avaria corta comboios entre Oeiras e Cascais

  • Agência Lusa
  • Há 1h e 1min
Greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (Lusa/TIAGO PETINGA)

Infraestruturas de Portugal espera reposição durante a tarde, confirma CP

A circulação ferroviária na Linha de Cascais está suspensa entre Oeiras e Cascais devido a um problema numa catenária, disse à agência Lusa fonte da CP.

De acordo com a mesma fonte, a circulação foi suspensa "por volta das 09:00" devido "a um problema na catenária", cuja intervenção está a ser realizada pela Infraestruturas de Portugal (IP).

Contactada pela Lusa, a IP indicou que ainda não há uma previsão exata sobre quando a circulação naquele troço será restabelecida, mas espera que possa ser retomada durante esta tarde.

A mesma fonte acrescentou ainda que a circulação ferroviária está a decorrer com normalidade entre o Cais do Sodré, em Lisboa, e Oeiras.

Continue a ler esta notícia

