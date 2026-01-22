Andam a 300km/h e Portugal vai ter 20: Governo compra automotoras de alta velocidade

O Conselho de Ministros autorizou esta quinta-feira a aquisição pela CP - Comboios de Portugal de 12 automotoras de alta velocidade, com uma opção de compra de mais oito, num total de 20 composições, anunciou o ministro das Infraestruturas.

Os novos comboios, que representam um investimento de 584 milhões de euros, têm capacidade para circular a uma velocidade de 300 km/hora e para transportar 500 passageiros por unidade.

O prazo de entrega para a primeira automotora é de 48 meses.

Neste investimento estão incluídos 45 milhões de euros para criação de oficinas e equipamentos.

O Governo decidiu ainda acelerar a compra de 153 automotoras (55 regionais e 98 urbanas), com a última entrega a ser antecipada de 2033 para 2031.

Uma opção de compra de mais 36 unidades, no âmbito do contrato de aquisição de 117 automotoras à Alstom (prefazendo o total de 153 comboios) foi igualmente autorizada pelo Governo.

O investimento adicional será de 318 milhões de euros e a entrega da primeira composição está prevista para 2029, com o prazo a ser antecipado em 17 meses.

"Trata-se do maior investimento na aquisição de comboios jamais feito em Portugal, com o valor a atingir mais 1,6 mil milhões de euros - somando aos 746 milhões do contrato base das 117 automotoras os 318 milhões de euros agora aprovados para a antecipação da entrega, bem como os 584 milhões da Alta Velocidade", afirma um comunicado do Ministério das Infraestruturas.

Durante a discussão na especialidade do Orçamento do Estado, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, tinha já anunciado que a CP iria comprar cerca de 200 comboios nos próximos anos.

Miguel Pinto Luz afirmou que o Governo estava a preparar o “processo legislativo para a compra de comboios destinados às futuras LAV (linhas de alta velocidade). Trata-se da maior compra de comboios de sempre no nosso país. No total falamos de cerca de 200 novas automotoras que chegarão à CP”.

Em 18 de dezembro, a CP recebeu o primeiro de 22 novos comboios regionais fabricados pela Stadler, uma encomenda feita em 2020 durante o segundo Governo de António Costa, com entrada em funcionamento no segundo semestre de 2026 no serviço regional nas linhas do Oeste e Alentejo.

A automotora faz parte de uma encomenda de 22 novos comboios à Stadler, das quais 12 bimodo (com tração elétrica e a diesel) e 10 elétricas, feita em 2020 por 158 milhões de euros.

Em 19 de dezembro, o Governo anunciou a negociação de mais 36 novos comboios regionais para a CP, que se irão juntar aos 22 já encomendados.