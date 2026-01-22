Andam a 300km/h e Portugal vai ter 20: Governo compra automotoras de alta velocidade - TVI

Andam a 300km/h e Portugal vai ter 20: Governo compra automotoras de alta velocidade

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 1h e 14min
Greve Geral (AP)

Novos comboios têm capacidade para circular a uma velocidade de 300 km/hora e podem transportar 500 passageiros por unidade

O Conselho de Ministros autorizou esta quinta-feira a aquisição pela CP - Comboios de Portugal de 12 automotoras de alta velocidade, com uma opção de compra de mais oito, num total de 20 composições, anunciou o ministro das Infraestruturas.

Os novos comboios, que representam um investimento de 584 milhões de euros, têm capacidade para circular a uma velocidade de 300 km/hora e para transportar 500 passageiros por unidade.

O prazo de entrega para a primeira automotora é de 48 meses.

Neste investimento estão incluídos 45 milhões de euros para criação de oficinas e equipamentos.

O Governo decidiu ainda acelerar a compra de 153 automotoras (55 regionais e 98 urbanas), com a última entrega a ser antecipada de 2033 para 2031.

Uma opção de compra de mais 36 unidades, no âmbito do contrato de aquisição de 117 automotoras à Alstom (prefazendo o total de 153 comboios) foi igualmente autorizada pelo Governo.

O investimento adicional será de 318 milhões de euros e a entrega da primeira composição está prevista para 2029, com o prazo a ser antecipado em 17 meses.

"Trata-se do maior investimento na aquisição de comboios jamais feito em Portugal, com o valor a atingir mais 1,6 mil milhões de euros - somando aos 746 milhões do contrato base das 117 automotoras os 318 milhões de euros agora aprovados para a antecipação da entrega, bem como os 584 milhões da Alta Velocidade", afirma um comunicado do Ministério das Infraestruturas.

Durante a discussão na especialidade do Orçamento do Estado, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, tinha já anunciado que a CP iria comprar cerca de 200 comboios nos próximos anos.

Miguel Pinto Luz afirmou que o Governo estava a preparar o “processo legislativo para a compra de comboios destinados às futuras LAV (linhas de alta velocidade). Trata-se da maior compra de comboios de sempre no nosso país. No total falamos de cerca de 200 novas automotoras que chegarão à CP”.

Em 18 de dezembro, a CP recebeu o primeiro de 22 novos comboios regionais fabricados pela Stadler, uma encomenda feita em 2020 durante o segundo Governo de António Costa, com entrada em funcionamento no segundo semestre de 2026 no serviço regional nas linhas do Oeste e Alentejo.

A automotora faz parte de uma encomenda de 22 novos comboios à Stadler, das quais 12 bimodo (com tração elétrica e a diesel) e 10 elétricas, feita em 2020 por 158 milhões de euros.

Em 19 de dezembro, o Governo anunciou a negociação de mais 36 novos comboios regionais para a CP, que se irão juntar aos 22 já encomendados.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

01:48

Vêm aí novas regras para tirar carta de condução (e há quem não esteja contente)

Há 3h e 3min
1
01:29

Criança de cinco anos detida quando regressava da escola nos EUA. Saiba o que se passou

Há 3h e 5min
2
01:38

Condutor apanhado a 280 km/h arrisca escapar à multa. Tudo por causa de uma falha técnica

Ontem às 22:07
3
03:19

"Cheesecake japonês": conheça a nova receita que está a ficar viral no TikTok

Ontem às 22:22
4
00:51

Para terminar, uma boa notícia: o emocionante encontro entre um pai e os jovens que salvaram o seu filho no acidente ferroviário na Andaluzia

Ontem às 22:52
5
02:21

Governo prepara revolução na segurança rodoviária: todos os autocarros terão tacógrafo

Ontem às 22:06
6
01:45

Jogador do Moncarapachense morre em campo durante jogo com o Imortal

Há 3h e 5min
7
01:42

Há uma nova burla. Cuidado com as mensagens falsas enviadas em nome do Ministério da Saúde

Há 3h e 4min
8

Estado de prontidão nível 3: Portugal entra em alerta por causa do mau tempo

Há 1h e 10min
9
02:22

"Acabei de ter um problema": divulgadas gravações entre maquinista e central após acidente em Córdoba

Ontem às 21:42
10
07:45

Sente que o seu cabelo está a crescer mais devagar? A culpa é do inverno

Hoje às 12:23
11
05:10

"Chuva persistente" para durar: o que esperar desta nova depressão

Hoje às 12:21
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:42

Recebeu uma SMS para pagar "ida às urgências"? Ministério da Saúde diz que é fraude

Há 3h e 4min
01:48

Vêm aí novas regras para tirar carta de condução (e há quem não esteja contente)

Há 3h e 3min
01:45

Jogador do Moncarapachense morre em campo durante jogo com o Imortal

Há 3h e 5min
02:01

Chuva, frio e muita neve (até onde não se esperava): eis a depressão Ingrid

Há 3h e 8min
01:29

Criança de cinco anos detida quando regressava da escola nos EUA. Saiba o que se passou

Há 3h e 5min
03:02

Derrame ocular: o que explica o olho vermelho de Macron

Hoje às 12:22
07:45

Sente que o seu cabelo está a crescer mais devagar? A culpa é do inverno

Hoje às 12:23
01:28

Vinham da República Dominicana e foram apanhados à chegada a Lisboa com passaportes falsos

Há 3h e 6min
02:22

Operação Irmandade: estas são as provas que PJ tem contra os 37 elementos do Grupos 1143

Há 3h e 7min
00:51

O emocionante encontro entre um pai e os jovens que salvaram o seu filho no acidente ferroviário na Andaluzia

Ontem às 22:52
03:19

"Cheesecake japonês": conheça a nova receita que está a ficar viral no TikTok

Ontem às 22:22
01:38

Condutor apanhado a 280 km/h arrisca escapar à multa. Tudo por causa de uma falha técnica

Ontem às 22:07