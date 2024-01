Preço da gasolina ⬆️; preço do gasóleo ⬆️: combustíveis, o que muda na próxima semana

Os preços dos combustíveis vão subir na próxima semana. Tanto o gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, como a gasolina devem subir dois cêntimos a partir de segunda-feira, diz ao ECO uma fonte do setor.

A partir de segunda-feira, quando for abastecer deve passar a pagar 1,581 euros por litro de gasóleo simples e 1,665 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Estes preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis. A redução de impostos determinada pelas medidas atualmente em vigor é de 25 cêntimos por litro de gasóleo e de 26 cêntimos por litro de gasolina.

Os preços podem ainda sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo brent à sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas também porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. É ainda de recordar que os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Esta semana, os preços do gasóleo subiram 0,9 cêntimos e os da gasolina 0,1 cêntimos. A expectativa do mercado apontava uma estabilização dos preços da gasolina e uma subida de um cêntimo no diesel.

Os preços do brent, que serve de referência para o mercado europeu, estão a subir ligeiramente esta sexta-feira (0,3%) para os 79,34 dólares por barril, e caminham para uma ligeira subida semanal tendo em conta as previsões otimistas do comportamento da procura e as perturbações na produção nos EUA, que ajudaram a compensar os receios de desaceleração do crescimento e de prolongamento das taxas de juro elevadas.

Tanto a Agência Internacional de Energia (AIE) como a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) preveem uma melhoria da procura nos próximos dois anos, tendo em conta a recuperação económica na China. Os preços também foram suportados esta semana por uma queda inesperada nos stocks de petróleo nos EUA e uma quebra de 40% na produção na Dakota do Norte devido ao frio intenso. No entanto, as más condições climatéricas limitaram as viagens reduzindo o consumo de combustíveis.

As preocupações com as interrupções no abastecimento do Médio Oriente continuam a pesar à medida que as forças lideradas pelos EUA continuam a atacar os huthis, apoiados pelo Irão, no Mar Vermelho.