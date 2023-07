Combustíveis ficam nove cêntimos mais caros já na próxima semana

Depois de uma ligeira alteração esta semana, os preços dos combustíveis vão voltar a alterar-se, na próxima semana. Desta vez, de forma substancial. Na próxima segunda-feira, 31 de julho, o preço da gasolina vai subir pela quarta semana consecutiva, e depois de uma estabilização nos preços esta semana, também o gasóleo vai ficar mais caro.

Fonte do setor indica ao ECO/Capital Verde que, a partir da próxima semana, tanto o litro da gasolina como do gasóleo ficarão 7 cêntimos mais caros. Recorde-se que na semana passada, só o preço da gasolina subiu (1,5 cêntimos por litro) enquanto o preço do gasóleo manteve-se inalterado.

Feitas as contas, e considerando o valor previsto para as subidas e os valores médios divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e as alterações na fiscalidade, se for abastecer na próxima semana deverá pagar 1,811 euros por litro de gasolina simples 95 e 1,629 por litro de gasóleo simples.

Estes preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

O gabinete de Fernando Medina informou esta sexta-feira que “o Governo mantém inalterado para o mês de agosto o desconto no ISP em vigor”, que se traduz num desconto de 13,1 cêntimos por litro no gasóleo e de 15,3 cêntimos por litro na gasolina. Mas, em simultâneo, o descongelamento gradual da taxa de carbono vai continuar em agosto, com a taxa a aumentar 2 cêntimos no gasóleo e 1,8 cêntimos na gasolina, acrescenta.

Em conjunto, as medidas vão passar a representar descontos de 23 cêntimos no litro de gasóleo e 25 cêntimos na gasolina, o que, em ambos os casos, é um desconto dois cêntimos inferior ao que tem estado em vigor neste mês de julho.

Assim, a redução da carga fiscal sobre os combustíveis no mês que vem passará a ser de 23 cêntimos por litro de gasóleo e de 25 cêntimos por litro de gasolina, durante o próximo mês. Em julho, os descontos estão a ser de 25 cêntimos no gasóleo e 27 cêntimos na gasolina.