Na próxima semana, se for abastecer, fique a saber que os preços dos combustíveis vão voltar a mexer. Enquanto o preço da gasolina vai aumentar a partir de segunda-feira, depois de na semana passada ter registado uma descida, o gasóleo vai ficar mais barato.

Fonte do setor revela ao ECO que o preço do gasóleo deverá baixar 0,5 cêntimos por litro, já no próximo dia 27 de março, enquanto a gasolina vai registar uma subida de 1,5 cêntimos por litro.

Feitas as contas, entre 27 a 31 de março, os consumidores deverão contar pagar 1,462 euros por litro de gasóleo simples, e 1,668 euros por litro de gasolina simples 95, de acordo com os valores médios praticados nas bombas na semana passada, publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Estes preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras, mas os valores cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento. E têm também em conta a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis, que são atualizadas no início de cada mês. Em março, o efeito do mecanismo de compensação aplicado ditou uma redução do desconto no ISP de 1,9 cêntimos no gasóleo e de 0,9 cêntimos na gasolina, face a fevereiro.

A descida de 0,5 cêntimos no diesel e 1,5 cêntimos na gasolina na próxima semana semana surge depois do litro de diesel e da gasolina terem ficado 3,7 cêntimos e 3,1 cêntimos, mais baratos, respetivamente, esta semana.