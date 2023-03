A revisão da carga fiscal sobre os combustíveis vai ditar uma subida mais pronunciada dos preços do gasóleo e da gasolina. A partir desta segunda-feira, o litro de diesel, o combustível mais usado em Portugal, vai subir 3,5 cêntimos a que se soma a subida de 1,9 cêntimos por via do ISP. Já a gasolina subirá 1,9 cêntimos (um cêntimo tendo em conta os preços da matéria-prima e 0,9 cêntimos pela via fiscal, já que o Executivo optou por reduzir o desconto no ISP que estava presentemente em vigor em ambos os combustíveis.

Face à evolução recente de variação do preço do gasóleo e da gasolina, e em comparação com o mês anterior, estas medidas temporárias resultam numa diminuição do desconto de ISP no gasóleo de 1,9 cêntimos e numa diminuição do desconto do ISP de 0,9 cêntimos por litro de gasolina, em comparação com o mês anterior”, sublinha o comunicado do Ministério das Finanças de sexta-feira.

Os combustíveis têm beneficiado de um conjunto de apoios que passam por um desconto aplicável no ISP — equivalente a uma descida da taxa do IVA de 23% para 13% –, o mecanismo de compensação por via de redução do ISP da receita adicional do IVA — decorrente de variações dos preços dos combustíveis — e a suspensão da atualização da taxa de carbono.

Assim, esta segunda-feira, quando for abastecer, deverá pagar 1,57 euros por litro de gasóleo simples e 1,68 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Os preços voltam assim aos níveis de há um mês.

Estes preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras, mas os valores cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Os preços invertem assim a tendência, depois de a semana passada terem registado uma descida. O gasóleo ficou 1,7 cêntimos mais barato e a gasolina 0,5 cêntimos, ou seja, descidas inferiores às antecipadas pelo mercado.

Esta sexta-feira, os preços do brent, que serve de referência para o mercado europeu, fecharam a cotar nos 85,83 dólares por barril, ou seja, uma subida de 1,3% face ao dia anterior. O ouro negro terminou a semana com o terceiro maior ganho semanal deste ano, já que a recuperação da atividade industrial na China alimenta a esperança dos mercados de um aumento da procura. Além disso, a atividade do setor dos serviços cresceu em fevereiro ao ritmo mais rápido dos últimos seis meses. O maior importador de petróleo a nível mundial – cujas importações da Rússia por via marítima deverão registar um máximo histórico este mês – deverá rever em alta as suas previsões de crescimento para 2023, estando a trabalhar num cenário de 6%, de acordo com fontes citadas pela Reuters.

Para os europeus o facto de o euro estar a valorizar face ao dólar é uma boa notícia já que o petróleo é cotado em dólares e fica mais barato para os importadores. Uma tendência que se deverá manter ao longo dos próximo 12 meses, de acordo com os analistas ouvidos pela Reuters.