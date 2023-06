Gasóleo ⬆️ / Gasolina ⬇️: novo sobe e desce de preços para a semana

Os combustíveis vão ter comportamentos diferentes na próxima semana. Fonte do mercado avançou ao ECO que o litro de gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deverá subir dois cêntimos, mas o de gasolina deverá descer um, na próxima semana.

A partir de segunda-feira, quando for abastecer, deverá passar a pagar pagar 1,500 euros por litro de gasóleo simples e 1,675 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). É preciso recuar a 27 de março para encontrar preços do gasóleo mais caros.

Estes preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis. Até ao final deste mês, “a redução da carga fiscal passará a ser de 28 cêntimos por litro de gasóleo e de 30 cêntimos por litro de gasolina em junho”. Ou seja, o desconto no ISP manteve-se face a maio, mas houve uma atualização de dois cêntimos da taxa de carbono em ambos os combustíveis.

Os preços podem ainda sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas também porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. E é de recordar que os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Esta evolução dos preços dos combustíveis surge depois de, no início desta semana, ter havido uma descida de 0,2 cêntimos no gasóleo e 1,7 cêntimos na gasolina. Um comportamento diferente do que era esperado pelo mercado que antecipava uma descida de dois cêntimos no litro de gasolina e uma manutenção de preços no de gasóleo.

Os preços do brent caem 1,38% esta sexta-feira para os 73,12 dólares por barril, e caminham para uma queda semanal, depois de um conjunto de bancos centrais ter decidido subir as taxas de juros (Reino Unido, Suíça, Noruega, Turquia) para tentar travar a inflação que persiste em manter-se em níveis acima dos desejados, o que alimenta os receios de recessão e, consequentemente, de redução da procura de petróleo.