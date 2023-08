Combustíveis: gasóleo sobe um cêntimo, gasolina mantém o preço

A partir da próxima segunda-feira o gasóleo irá ficar um cêntimo mais caro por litro, já a gasolina irá manter o custo desta semana.

O litro do gasóleo passará a custar, em média 1,689 euros, já o da gasolina irá manter-se na média do 1,817 euros por cada litro, como se pode ver no site da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Importa lembrar que entre o dia 13 de maio (quando os combustíveis atingiram o valor mais baixo do ano – e o mais baixo desde a pandemia) e a semana passada, os preços de venda dos combustíveis em Portugal subiram entre 20 e 30 cêntimos por litro.