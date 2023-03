Tanto o litro de diesel, o combustível mais usado em Portugal, como o da gasolina desceram três cêntimos esta semana, apesar de os preços do Brent terem registado a maior queda deste ano na semana passada, na sequência das perturbações com o setor bancário que voltaram a agitar o fantasma da recessão.

Ao longo desta semana quando for abastecer, deverá pagar 1,515 euros por litro de gasóleo simples e 1,657 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). É preciso recuar a 3 de janeiro de 2022 para encontrar os preços do diesel nas bombas mais baratos, ou seja, antes da Rússia ter invadido a Ucrânia. No caso da gasolina, o recuo é muito mais curto. A 19 de dezembro, os automobilistas pagavam em média 1,582 euros por litro de gasolina.

Estes preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras, mas os valores cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento. E têm também em conta a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis, que são atualizadas no início de cada mês. Em março, o efeito do mecanismo de compensação aplicado ditou um redução do desconto no ISP de 1,9 cêntimos no gasóleo e de 0,9 cêntimos na gasolina, face a fevereiro.

A descida de 3,7 cêntimos no diesel e 3,1 cêntimos na gasolina esta semana surge depois do litro de diesel ter ficado 1,4 cêntimos mais barato a semana passada e a gasolina ter descido meio cêntimo.