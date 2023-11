Preço da gasolina ⬇️; preço do gasóleo ⬇️: combustíveis, o que muda na próxima semana

O preço dos combustíveis vai voltar a abrandar na próxima semana. Fonte do setor adianta ao ECO que o litro do gasóleo vai descer 4,5 cêntimos, o combustível mais usado em Portugal, enquanto a gasolina ficará três cêntimos mais barata.

Feitas as contas, partir da próxima segunda-feira, 13 de novembro, quando for abastecer deverá passar a pagar 1,687 euros por litro de gasóleo simples e 1,763 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Estes preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis. Em julho, o Governo aumentou os “descontos” nos combustíveis, em dois cêntimos por litro no gasóleo e um cêntimo por litro na gasolina e deste então não voltou a mexer nos apoios. Desta forma, a redução de impostos determinada pelas medidas atualmente em vigor é de 25 cêntimos por litro de gasóleo e de 26 cêntimos por litro de gasolina.

Mas os preços podem ainda sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Esta sexta-feira, pelas 13h17, a cotação do Brent, petróleo de referência no mercado europeu, cotava acima dos 80 dólares por barril.

Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Recorde-se que os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.