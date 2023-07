Preço da gasolina volta a subir na próxima semana. Gasóleo não mexe

Governo na “expectativa” de que Marcelo aprove diploma da habitação. Das 320 casas a preços compatíveis e mais 17 residências universitárias, as promessas no CNN Town Hall em seis pontos

Os preços dos combustíveis vão voltar a alterar-se, na próxima semana. Na próxima segunda-feira, 24 de julho, o preço da gasolina vai subir pela terceira semana consecutiva, enquanto o valor a pagar pelo litro do gasóleo manter-se-á inalterado.

Fonte oficial do setor indica ao ECO/Capital Verde que, a partir da próxima semana, o litro da gasolina deverá ficar 2,5 cêntimos mais cara, enquanto o preço do gasóleo não sofrerá alterações. Recorde-se que na semana passada, tanto o preço do litro do gasóleo subiram na mesma medida: 1,5 cêntimos por litro.

Feitas as contas e considerando o valor previsto para as subidas e os valores médios divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), se for abastecer na próxima semana deverá pagar 1,9 euros por litro de gasolina simples 95 e 1,536 por litro de gasóleo simples.

Estes preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

Recorde-se que no início deste mês, o Governo voltou a reduzir o apoio aos combustíveis. Mantém-se o desconto no Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP), mas baixam em três cêntimos os outros apoios com impacto nos preços da gasolina e gasóleo.

Desta forma, a redução da carga fiscal passará a ser de 25 cêntimos por litro de gasóleo e de 27 cêntimos por litro de gasolina, ao longo deste mês, o que compara com o alívio de 28 cêntimos por litro de gasóleo e de 30 cêntimos por litro de gasolina que vigorava anteriormente. As atualizações acontecem na sequência do descongelamento da taxa de carbono, que tem vindo a acontecer desde maio.