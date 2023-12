Combustíveis descem pela sétima semana. Saiba quanto

Os preços dos combustíveis vão descer pela sétima semana consecutiva. O gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deverá ficar três cêntimos mais barato na próxima semana, e a gasolina dois cêntimos, avançou ao ECO fonte do mercado. Assim, nestas sete semanas, os preços do diesel já desceram 14,9 cêntimos e os da gasolina 12,7 cêntimos.

A partir de segunda-feira, quando for atestar o depósito, deverá passar a pagar 1,577 euros por litro de gasóleo simples e 1,647 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Com estas descidas consecutivas é preciso recuar a 24 de julho para encontrar preços na bomba mais baratos para o diesel e a 15 de maio para a gasolina.

Estes preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis. O Governo aumentou os “descontos” nos combustíveis, em dois cêntimos por litro no gasóleo e um cêntimo por litro na gasolina. Desta forma, a redução de impostos determinada pelas medidas atualmente em vigor é de 25 cêntimos por litro de gasóleo e de 26 cêntimos por litro de gasolina.

Os preços só serão fixados no sábado e podem ainda sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo brent na sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas também porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. E é de recordar que os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Esta semana, os preços do gasóleo desceram dois cêntimos e os da gasolina 1,3 cêntimos. As descidas dos preços superaram a expectativa do mercado que apontava uma redução de 1,5 cêntimos para o diesel e 0,5 cêntimos para a gasolina.

Esta quinta-feira, os preços do brent, que serve de referência para o mercado europeu, descem 0,3%, para 74,08 dólares por barril.