O preço do gasóleo vai descer na próxima segunda-feira, enquanto a gasolina vai manter-se no valor fixado no início desta semana, apurou a CNN Portugal junto de uma fonte de mercado, tendo por base os preços internacionais dos produtos refinados e do petróleo.

A gasolina vai manter o seu preço, enquanto o gasóleo, cujo preço tinha aumentado no início da semana, deve descer em 1,5 cêntimos por litro.

A concretizar-se estas alterações, e tendo em conta o preço médio praticado esta quinta-feira nos postos de combustível, a gasolina, em média, será vendida a 1,705 euros por litro e o gasóleo a 1,48 euros por litro.