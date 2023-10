Paulo Rangel e Luís Paixão Martins são os novos comentadores da CNN Portugal. Miguel Sousa Tavares na TVI às quintas

Paulo Rangel regressa ao comentário e à análise política na CNN Portugal. O deputado europeu, que é também vice-presidente do PSD, vai estar todas as segundas-feiras no “Crossfire” com o socialista Adalberto Campos Fernandes.

“Apesar do alinhamento partidário, são dois espíritos livres e dois dos melhores pensadores no nosso espaço público”, sublinha o diretor de informação da CNN Portugal, Nuno Santos.

Paulo Rangel será também comentador de outros temas, designadamente ligados a questões internacionais que são hoje uma das suas áreas de especialização.

Nuno Santos dá também nota da estreia, em televisão e no Digital da CNN Portugal, de Luís Paixão Martins, o conhecido consultor de comunicação que esteve ligado às maiorias absolutas de Aníbal Cavaco Silva, José Sócrates e António Costa.

“O Luís, que conheço há mais de 30 anos, sempre foi muito mordaz na análise. Quando o lemos nas redes essa ironia e essa invulgar inteligência estão presentes. Vai ser escutado com muita atenção. Não será um comentador político convencional, será muitas vezes um descodificador das mensagens”, observa.

A CNN Portugal completa em novembro dois anos e, de acordo com o diretor de informação, “será nessa altura" que serão feitas "mudanças mais estruturais" na oferta. "É o que sempre esteve previsto e o que será cumprido. Essas mudanças estão alinhadas com a II Conferência da CNN Portugal, um grande evento na Alfândega do Porto, com um protagonista que tem, neste momento, um renovado interesse e impacto.”

Finalmente, na oferta de informação dos canais do Grupo Media Capital, Miguel Sousa Tavares regressa a 19 de outubro ao “Jornal Nacional” da TVI com a “Quinta Coluna”, o novo espaço de análise, comentário e reportagem.