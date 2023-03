A Jerónimo Martins – dona do Pingo Doce (Portugal), da Biedronka (Polónia) e da Ara (Colômbia) – e a Sonae, que detém o Continente no ramo alimentar e outras marcas no retalho especializado, consolidaram as respetivas posições na mais recente edição do estudo Global Powers of Retailing 2023, elaborado pela consultora Deloitte.

Pedro Soares dos Santos, presidente da Jerónimo Martins

TIAGO PETINGA/LUSA

O grupo de origem familiar liderado por Pedro Soares do Santos subiu duas posições em relação ao ano anterior e ocupa agora o 47º posto a nível mundial. Uma performance suportada no crescimento de 8,3% das receitas consolidadas, para 24.697 milhões de dólares, de acordo com a metodologia aplicada e o período em análise (ano fiscal de 2021).

Com receitas consolidadas de 8.136 milhões de dólares no exercício fiscal encerrado a 30 de junho do ano passado, o que correspondeu a um aumento de 3,4% face ao anterior, considerando apenas a atividade retalhista, o conglomerado nortenho comandado por Cláudia Azevedo e presente em 62 geografias ganha também uma posição e passa a ocupar o 143º lugar nesta lista que integra as 250 maiores empresas retalhistas do mundo.

Num outro índice, divulgado em janeiro e elaborado pela Universidade de St. Gallen e pela consultora EY, a Jerónimo Martins (detida a 56% pela família Soares dos Santos) e a Sonae (controlada pela família Azevedo através da holding Efanor, que detém 53% do capital) apareceram entre a elite das 500 maiores empresas familiares do mundo. Estas empresas portuguesas, que têm a presidência executiva entregue a elementos da família, figuravam, respetivamente, no 69º e no 231º lugar do Family Business Index de 2023.

No último ano fiscal, os 250 maiores retalhistas do mundo alcançaram uma taxa de crescimento total de 8,5%, num total de 5,65 biliões de dólares. O ranking mundial continua a ser liderado pela Walmart, com a Amazon e a Costco a completarem o pódio. No top 10, dominado por empresas norte-americanas e alemães, que viu o crescimento abrandar para 8%, destaca-se a retalhista chinesa JD: ocupa agora a 7ª posição, duas acima da edição de 2022.

O Global Powers of Retailing da Deloitte identifica anualmente os 250 maiores retalhistas do mundo e analisa o desempenho obtido pelo setor ao nível do volume de negócios, crescimento e rentabilidade nas várias geografias, segmentos de atividade e formatos de loja, bem como as principais tendências de mercado. A mais recente edição deste estudo mostra que as retalhistas digitais estão a beneficiar com o aumento do comércio online, ainda que as empresas tentem trazer os consumidores de volta às lojas físicas numa era pós-Covid.

“Apesar de os comportamentos dos consumidores estarem a regressar a níveis pré-pandémicos, existem tendências que vieram para ficar não só nos hábitos mais digitais e omnicanal, mas também numa maior preocupação com operações e produtos sustentáveis. Numa altura em que a personalização é um fator diferenciador para os consumidores, os retalhistas terão de utilizar a tecnologia e a inovação para criar uma experiência de compra integrada e adaptada as necessidades de cada consumidor”, indica, em comunicado, o partner da Deloitte, João Paulo Domingos.