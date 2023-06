Comissão Europeia pede aos Estados-membros que contribuam com mais dinheiro para o orçamento da UE

A Comissão Europeia apresentou esta terça-feira a proposta de revisão do orçamento do bloco comunitário para o período de 2024 a 2027, apelando aos 27 Estados-membros que contribuam com mais 66 mil milhões de euros para os cofres europeus, que serão destinados ao apoio à Ucrânia, à política de migração e à competitividade da União Europeia (UE).

Em conferência de imprensa, a presidente da Comissão Europeia detalhou as mudanças no orçamento: mais 50 mil milhões de euros para apoiar financeiramente a Ucrânia; 15 mil milhões de euros para financiar a política de migração e de vizinhança; e outros 10 mil milhões de euros para a nova “Plataforma de Tecnologias Estratégicas para a Europa”, cujo objetivo é subsidiar indústrias e tecnologias que a UE considera fundamentais para reduzir a dependência da China.

O dinheiro extra para Kiev visa ajudar a equilibrar o orçamento do país, mas também a iniciar a sua reconstrução o mais rapidamente possível e a oferecer garantias aos investidores privados. O mecanismo de 50 mil milhões de euros é constituído sobretudo por empréstimos garantidos através da margem orçamental da UE, como é o caso do apoio atualmente em vigor, bem como por subvenções provenientes de uma nova “Reserva Ucrânia” inscrita no orçamento comunitário. O novo apoio estará associado a reformas destinadas a facilitar a entrada da Ucrânia na UE.