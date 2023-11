Sente culpa por se divertir de vez em quando enquanto há gente a sofrer com as guerras no mundo? Ainda bem - especialistas dizem que as duas coisas são saudáveis neste caso (a diversão e a culpa)

O que saber sobre o cansaço da compaixão e como o vencer, segundo os especialistas

por Madeline Holcombe, CNN

Quando a tragédia toma conta do palco mundial, pode rapidamente tornar-se parte de todas as conversas.

Mas, por muito que pareça imperativo manter-se totalmente envolvido nas atualizações trágicas e nas conversas sobre Israel e Gaza, fazê-lo sem limites pode levar à fadiga da compaixão, diz Rebecca Sachs, uma psicóloga clínica de Nova Iorque, nos EUA.

A fadiga da compaixão também pode ser considerada um trauma secundário, o que significa que estamos traumatizados mesmo que não tenhamos sido nós a sofrer o evento, diz Charles Figley, presidente distinto da Kurzweg em Saúde Mental em Desastres na Universidade de Tulane, em Nova Orleães, EUA.

A expressão "saúde mental em desastres" foi criada para captar a experiência das pessoas que desempenham funções ou profissões de prestação de cuidados - como terapeutas, bombeiros, polícias, profissionais de saúde das urgências e membros da família que cuidam de alguém com uma doença crónica, diz Figley.

Mas aqueles que estão a assistir ao desenrolar de acontecimentos traumáticos nas comunidades a que estão ligados, bem como naquelas com as quais simpatizam à distância, também podem sentir o impacto da fadiga da compaixão, diz Sachs.

Isso pode levar à exaustão, irritabilidade e dificuldade em continuar a envolver-se com a sua empatia, diz Sachs.

Para ser o melhor possível para si próprio, para os seus entes queridos e para as questões que apoia, é importante controlar-se a si próprio e evitar a fadiga da compaixão, afirma Figley.

Desligar-se não significa afastar-se

Uma parte importante para encontrar o equilíbrio entre cuidar de si e dos outros é saber quando deixar de lado os assuntos difíceis, diz Figley.

"Todas as pessoas com quem conversei não têm problemas em estar 'ligadas'. É com o facto de estarem desligados que têm problemas."

No entanto, desligar-se não significa que se tenha de deixar de se envolver em questões que nos interessam, sublinha Sachs.

"Eu não diria que precisa de ser preto no branco. É preciso descobrir qual é o nível de envolvimento que ainda pode criar uma base para realizar ações de valor para fazer algo significativo. Mas também descobrir qual é o nível de envolvimento que neste momento pode ser demasiado elevado."

Como mulher judia, Sachs diz que às vezes sente que precisa de se envolver com amigos e conhecidos sobre o conflito em Israel, mas isso não é algo para o qual ela se sente preparada neste momento.

"Não é necessariamente a minha responsabilidade neste momento. Será minha responsabilidade no futuro", acrescenta.

Por enquanto, Sachs está a honrar o pedido dos seus familiares em Israel, que pediram mais videochamadas para obter apoio e é a isso que ela chama a sua "ação de valor".

Os movimentos, a política e os acontecimentos globais não acontecem muitas vezes num só dia, por isso temos tempo para cuidar de nós próprios e criar reservas emocionais para nos podermos envolver da forma que gostaríamos, diz.

O importante é encontrar formas de evitar que as emoções difíceis se apoderem de nós, sublinha Figley.

"Quando um cão sai do lago, abana o corpo e liberta toda a água. Nós não podemos fazer isso."

O que é exatamente o autocuidado?

Autocuidado pode parecer um termo frustrantemente vago, mas isso é porque o que cada pessoa precisa é muito individualizado, explica Sachs.

Autocuidado pode ser relaxar com um banho quente, desabafar com um amigo próximo ou deixar o stress de lado por um momento com uma atividade divertida, afirma.

O autocuidado eficaz requer apenas que se dedique algum tempo a conhecer as suas necessidades e a implementar esse cuidado regularmente.

"Não se trata apenas de um ato isolado", afirma Sachs. "Não é do género 'oh, vou para o spa durante três dias, vou rejuvenescer e depois estou pronto para voltar'."

Figley recomenda frequentemente que se encontre alguém com quem se sinta ligado para obter apoio.

"Uma das coisas mais importantes é encontrar um amigo que esteja numa situação semelhante e que também queira o mesmo que você em termos de se sentir melhor."

Sentirá culpa. Isso é bom

Quando se sabe que as pessoas no mundo estão a sofrer, pode parecer egoísta reservar tempo para a sua própria diversão ou relaxamento, disse Sachs.

Não faz mal, acrescenta.

"Seria estranho se eu não me sentisse culpada", diz Sachs. "A culpa torna-nos realmente bons no nosso trabalho, mas não temos necessariamente de fazer nada a esse respeito."

O equilíbrio significa permitirmo-nos sentir tanto a diversão e a vibração nas nossas vidas como a culpa, a empatia e a tristeza que podem surgir. Nenhuma das emoções precisa de ser afastada, explica.

"Haverá alturas em que vou sentir realmente esse sofrimento. E depois haverá alturas em que farei coisas por mim e me sentirei culpada por não me estar a bombardear com o sofrimento que advém da condição humana."