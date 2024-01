Estas são as dez companhias aéreas mais antigas do mundo

Viagens do futuro? Este avião de carga completou o primeiro voo sem ninguém a bordo

As pessoas que vivem dentro dos aviões (tipo Boeing)

Os aviões andam a voar à "velocidade do som". Eis porquê

A indústria da aviação pode ser conhecida pela sua instabilidade financeira e volatilidade, especialmente nos últimos anos, mas um número surpreendente de companhias aéreas dos primeiros tempos da aviação comercial ainda sobrevive na sua forma original.

A Finnair, companhia aérea de bandeira finlandesa, celebrou o centésimo aniversário a 1 de novembro, tendo sido fundada em 1923 como um serviço de hidroaviões, enquanto a Czech Airlines, companhia aérea de bandeira da República Checa, fez o seu primeiro voo apenas alguns dias antes, em outubro de 1923.

Estas são dez das mais antigas companhias aéreas do mundo que ainda estão em atividade.

KLM

A companhia aérea de bandeira dos Países Baixos completou 100 anos em outubro de 2019, tornando-se a companhia aérea mais antiga em operação contínua com o mesmo nome (Getty Images)

Ano de fundação: 1919

Primeiro voo: maio de 1920

Passageiros transportados no primeiro ano: 440

Passageiros transportados em 2022: 25.8 milhões

Sendo uma nação que já teve a maior frota mercante do mundo, parece apropriado que os holandeses tenham sido dos primeiros a criar uma companhia aérea nacional que se tornou numa força forte a ter em conta.

A necessidade de ligar Amesterdão ao que era então conhecido como as Índias Orientais Holandesas terá sido certamente uma forte motivação para fazer arrancar a KLM nos primeiros tempos.

Embora formalmente fundada em outubro de 1919, a nova companhia aérea só arrancou verdadeiramente em maio de 1920, quando um De Havilland DH.16 de quatro lugares fez o voo inaugural para o agora extinto Aeroporto de Croydon, em Londres.

Em 1924, a KLM lançou um serviço de Amesterdão para Batávia (como Jacarta era então conhecida), a rota aérea mais longa do mundo na altura.

Em 1946, tornou-se na primeira companhia aérea europeia a iniciar voos regulares para Nova Iorque, com aviões DC-4.

Ao longo de mais de um século de existência, o compromisso da KLM com a inovação tem sido constante.

E isto não se aplica apenas à sua frota. A companhia aérea também foi pioneira na utilização das redes sociais, introduzindo o primeiro horário de voo orientado para as redes sociais.

Avianca

Avianca é a maior companhia aérea da Colômbia (Getty Images)

Ano de fundação: 1919

Primeiro voo: 1919

Passageiros transportados em 2022: 24.6 milhões

Fundada por imigrantes alemães em Barranquilla, Colômbia, em 1919, a Avianca chamava-se inicialmente SCADTA e operava aviões Junkers F13, alguns dos quais equipados com flutuadores.

No final da década de 1930, à medida que o mundo se aproximava da guerra, a SCADTA tornou-se numa fonte de preocupação para o governo dos EUA, que se preocupava com as implicações de segurança das ligações da companhia aérea à Alemanha.

Posteriormente, a Pan American World Airways adquiriu uma participação de controlo na empresa.

Em 1949, a SCADTA fundiu-se com a companhia aérea colombiana SACO (Servicio Aéreo Colombiano) e adoptou o seu nome atual.

Atualmente, depois de ter absorvido várias companhias aéreas de países vizinhos, a Avianca é um dos maiores grupos de companhias aéreas da América Latina, com uma frota de mais de 130 aviões e uma rede de filiais que abrange praticamente todo o continente.

Qantas

O logotipo da Qantas é conhecido como “The Flying Kangaroo” (Getty Images)

Ano de fundação: 1920

Passageiros transportados em 2022: 21.3 milhões

Poucas pessoas fora da Austrália sabem que Qantas significa "Queensland and Northern Territory Aerial Services" (Serviços Aéreos de Queensland e do Território do Norte).

Como o seu nome indica, o objetivo inicial da companhia aérea era servir as terras tropicais e pouco povoadas do Norte da Austrália.

O primeiro avião da companhia foi um Avro 504, um biplano anterior à I Guerra Mundial com capacidade para um piloto e um passageiro.

A Qantas foi nacionalizada pelo governo australiano após a II Guerra Mundial e reprivatizada nos anos 90.

A sua imagem de canguru apareceu pela primeira vez em 1944 e acompanhou a companhia aérea durante a sua expansão na região da Ásia-Pacífico e mais além.

Atualmente, a Qantas continua a ser, de facto, a companhia aérea de bandeira da Austrália, bem como a maior companhia aérea do país e uma das suas marcas mais conhecidas a nível mundial.

Aeroflot

A Aeroflot foi a maior companhia aérea do mundo durante a era soviética (Getty Images)

Ano de fundação: 1923

Primeiro voo: julho de 1923

Passageiros transportados em 2022: 20.5 milhões

Um voo de Moscovo para Nizhny Novgorod, com seis pessoas a bordo de um Junkers F13 (quatro passageiros e dois tripulantes), marcou o início do que viria a ser a companhia aérea de bandeira da União Soviética e, mais tarde, da Federação Russa.

Inicialmente denominada Dobrolet, passou a chamar-se Aeroflot em 1932, quando o governo soviético decidiu colocar toda a frota da aviação civil sob a alçada de uma única entidade.

Após a II Guerra Mundial, a Aeroflot tornou-se a maior companhia aérea do mundo, uma vez que as viagens aéreas eram muitas vezes o único meio de transporte disponível para atravessar as vastas extensões da União Soviética.

Em 1956, a companhia aérea introduziu o Tupolev Tu-104, considerado o primeiro avião a jato verdadeiramente bem sucedido.

Durante os anos da Guerra Fria, a Aeroflot operou o Il-62 de longo alcance, que voou até Cuba através de Murmansk, no Ártico, e o Tupolev Tu-144 supersónico, a resposta da União Soviética ao Concorde.

À semelhança da União Soviética, a Aeroflot foi separada nos anos 90 e dividida numa série de companhias aéreas regionais, tendo algumas antigas repúblicas soviéticas iniciado os seus próprios serviços.

O núcleo da companhia aérea passou então para o controlo da Rússia e continua a ser propriedade do Estado.

A Aeroflot sofreu uma enorme transformação durante a primeira década do século XXI, tanto em termos de serviço como de frota.

Com exceção do seu logótipo em forma de foice e martelo, a Aeroflot de hoje tem poucas semelhanças com a sua conceção original.

Czech Airlines (CSA)

Czech Airlines, a companhia aérea nacional da República Checa (Getty Images)

Ano de fundação: 1923

Primeiro voo: outubro de 1923

Passageiros transportados em 2022: sem dados

Criada como uma companhia aérea nacional para o então recém-fundado país da Checoslováquia, a atividade da Czech Airlines foi interrompida pela II Guerra Mundial e a companhia aérea foi mais tarde restabelecida pelo governo comunista do pós-guerra.

Em 1957, a CSA tornou-se a terceira companhia aérea, depois da BOAC e da Aeroflot, a operar aviões a jato quando colocou ao serviço o Tupolev Tu104A de fabrico soviético.

A companhia aérea foi também a primeira a efetuar uma ligação exclusivamente a jato: Praga para Moscovo.

Durante os anos da Guerra Fria, a CSA desenvolveu uma operação de dimensão notável, que incluía uma frota de 21 aviões Ilyushin Il-62 de longo alcance, bem como uma extensa rede de rotas que abrangia as Américas, a África, o Médio Oriente e a Ásia.

Infelizmente, também sofreu duas infelizes estreias, tornando-se a primeira companhia aérea a sofrer um sequestro em massa, quando três dos seus aviões foram desviados para a Alemanha Ocidental por desertores em 1950.

Foi também a primeira companhia aérea a perder um comandante às mãos de um raptor, num incidente ocorrido na década de 1970.

Tal como muitas companhias aéreas nacionais do antigo Bloco de Leste, a CSA foi renomeada, reestruturada e modernizada durante a década de 90.

A companhia aérea chegou ao centenário depois de ter sido declarada insolvente em 2021, tendo sido duramente atingida pela pandemia de Covid-19. Passou agora por um processo de reorganização com um novo investidor, a Prague City Air.

Finnair

O centésimo aniversário da Finnair foi a 1 de novembro de 2023 (Getty Images)

Ano de fundação: 1923

Primeiro voo: março de 1924

Passageiros transportados em 2022: 9.1 milhões

Para aqueles que alguma vez se perguntaram porque é que o código da companhia aérea Finnair é "AY", isto deriva do nome que utilizava antes de ser renomeada para Finnair em 1953 - "Aero O/Y".

Durante os seus primeiros 12 anos, a companhia aérea operou apenas com hidroaviões, uma escolha lógica tendo em conta os muitos lagos e entradas de água que cobrem a superfície da Finlândia.

Em 1983, tornou-se a primeira companhia aérea europeia a voar sem escalas para Tóquio, com aviões DC-10.

Cinco anos mais tarde, a Finnair era a única companhia aérea europeia com um voo direto entre a Europa e a China.

Isto ajudou a posicionar a companhia aérea como a porta de entrada mais curta entre a Europa e a Ásia, em grande parte graças à localização de Helsínquia no topo da rota do Grande Círculo.

Delta Air Lines

Delta é a companhia aérea mais antiga ainda a operar nos EUA (Getty Images)

Ano de fundação: 1924

Passageiros transportados em 2022: 141.6 milhões

A Delta cresceu de uma pequena empresa de colheitas no Deep South dos Estados Unidos para a maior companhia aérea do mundo, segundo algumas estatísticas.

Duas importantes decisões corporativas ajudaram a consolidá-la no topo das ligas globais de companhias aéreas - a compra das rotas da Pan Am na Costa Leste e na Europa no início dos anos 90 e sua fusão com a Northwest Airlines em 2008.

A Delta é uma das maiores companhias aéreas do mundo em termos de passageiros regulares.

Air Serbia

A Air Sérvia voo para mais de 70 destinos na Europa, Mediterrâneo e Médio Oriente (Getty Images)

Ano de fundação: 1927

Passageiros transportados em 2022: 2.7 milhões

A Air Serbia reivindica a sua descendência das várias companhias aéreas que operavam como transportadoras de bandeira da Jugoslávia (daí o seu código JU), começando pela Aeroput em 1927 e pela Jat Airways a partir de 1948.

Durante os anos da Guerra Fria, a Jat desenvolveu uma rede de rotas significativa e comprou equipamento tanto a Leste como a Oeste, em conformidade com o estatuto da Jugoslávia como país não alinhado.

Após a desintegração da Jugoslávia, a Jat tornou-se a companhia aérea de bandeira da Sérvia.

Em 2013, a Etihad adquiriu uma participação de 49% na empresa, que se envolveu então numa operação maciça de recapitalização e de rebranding que a levou a adotar o novo nome de Air Serbia.

Iberia

Em julho de 2023, a Iberia aderiu à parceria comercial conjunta da British Airways e da Qatar Airways (Getty Images)

Ano de fundação: 1927

Primeiro voo: dezembro de 1927

Passageiros transportados em 2022: sem dados

Outrora uma empresa privada, a Iberia foi colocada sob o controlo do governo pouco depois do seu lançamento, assegurando o transporte postal entre Madrid e Barcelona.

Após um hiato operacional no início da década de 1930, foi ressuscitada com a ajuda da Alemanha, pelo lado nacionalista durante a Guerra Civil Espanhola.

Após a guerra, a Iberia, agora firmemente nas mãos do governo, desenvolveu-se como a companhia aérea de bandeira de Espanha.

Em 1946, foi a primeira companhia aérea a voar entre a Europa e a América do Sul, uma região que se manteve no centro da atividade de longo curso da Iberia ao longo da sua história.

A companhia aérea foi privatizada em 2001 e fundiu-se com a British Airways em 2010 para criar o International Airlines Group.

British Airways

British Airways é a companhia aérea de bandeira do Reino Unido (Getty Images)

Ano de fundação: 1919 (ou 1974)

Primeiro voo: agosto de 1919 (ou 1974)

Passageiros transportados em 2018: 44.1 milhões

Esta é uma situação um pouco controversa.

A transportadora aérea de bandeira do Reino Unido, a British Airways, foi criada há 45 anos na sequência da fusão de quatro empresas: British Overseas Airways Corporation, British European Airways, Cambrian Airways e Northeast Airlines.

No entanto, celebrou o seu centenário em 2019 com base nos 100 anos de sucesso das companhias aéreas que a antecederam.

Tudo começou, diz a British Airways, no dia 25 de agosto de 1919, quando o primeiro voo internacional regular do mundo entre Londres e Paris descolou com um passageiro, um pouco de natas Devonshire e um pouco de tetraz.

Foi o início, não apenas da British Airways, mas da aviação comercial internacional.

Miquel Ros é um blogger e consultor de aviação. Economista de formação, trabalhou para a Flightglobal e a Bloomberg. Atualmente, acompanha o setor aéreo através do Allplane.tv.