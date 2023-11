Exportação de componentes automóveis bate recordes em setembro

As vendas de componentes automóveis para o exterior atingiram os 1.130 milhões de euros em setembro, segundo a Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA), citada pelo Jornal de Negócios. Os números correspondem a um recorde mensal absoluto e superam as vendas do período homólogo (1.092 milhões de euros).

De acordo com a mesma fonte, o acumulado dos nove primeiros meses do ano ascende aos 9.377 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 16,4%.

A AFIA diz que o setor está a contrariar a tendência da queda das exportações nacionais, uma vez que apresenta uma "variação negativa de 8,2% no mês de setembro".

Espanha continua a ser o principal importador, seguido da Alemanha e da França.