A Comunidade Muçulmana Ismaili diz que “não são conhecidas as motivações do atacante” que, esta terça-feira, matou duas pessoas e feriu uma terceira no Centro Ismaili de Lisboa, “onde decorriam aulas e outras atividades que ali têm lugar normalmente”, lê-se no comunicado enviado às redações.

O ataque aconteceu pelas 11:00 e o homem, que foi neutralizado pela PSP com um tiro e se encontra no hospital sob custódia policial, deu início ao ataque com o recurso a “um objeto cortante”, diz a Comunidade Muçulmana Ismaili. A PSP já veio revelar que se tratava de uma “faca de grandes dimensões”.

O atacante também ficou ferido com gravidade.

“A polícia e o INEM foram chamados de imediato ao local e o atacante acabou por ser retirado do interior do Centro, estando nesta altura a decorrer as normais investigações por parte das autoridades policiais”, diz o documento.

Rahim Firozali, presidente do Conselho Nacional da Comunidade Muçulmana Ismaili, revela que já está a ser prestado “todo o apoio aos familiares das vítimas”, a quem Firozali “apresenta as mais profundas condolências”.

