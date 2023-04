As cantoras GRIFF e Bárbara Bandeira vão assegurar a primeira parte dos quatro concertos dos Coldplay em Portugal.

"Ainda não estou em mim. Isto vai mesmo acontecer", comentou Bárbara Bandeira no seu Instagram. A cantora de 21 anos é uma das mais conhecidas jovens vozes portuguesas, responsável por êxitos como "Nós os Dois", "Como Tu" ou "Onde Vais".

Já a britânica GRIFF, também de 21 anos, foi a vencedora do BBC Sound of 2021 e já acompanhou Dua Lipa na sua digressão de 2022, tendo atuado em dois concertos em Portugal.

Os concertos dos Coldplay estão marcados para os dias 17, 18, 20 e 21 de maio no Estádio Cidade de Coimbra.

Pensava-se que os bilhetes para estes espetáculos já tinham sido todos vendidos, mas a promotora Everything is New anuncia agora os "Infinity Tickets" que custam apenas 20 euros mas têm algumas limitações: nominativos e limitados a máximo de dois bilhetes por pessoa, têm de ser adquiridos em par (localizados um ao lado do outro). A localização destes bilhetes é selecionada de forma aleatória, contemplando todo o estádio, e revelada apenas aquando o envio dos bilhetes, na semana anterior aos espetáculos.

A promotora não revela quantos destes bilhetes estarão disponíveis. Apenas que serão colocados à venda amanhã, quinta-feira, pelas 10:00.