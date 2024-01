"A coisa mais horrível que já vi": Kenneth Smith executado nos EUA com gás nitrogénio - um método "doloroso, humilhante"

Estado do Alabama conclui primeira execução conhecida dos EUA com gás nitrogénio. Eis o que sabemos

por Elizabeth Wolfe e Dakin Andone, CNN



Kenneth Smith, recluso do Alabama, nos EUA, foi deitado à morte na quinta-feira à noite por hipoxia de azoto, sendo alvo da primeira execução conhecida no país a ser levada a cabo com esse método.

Smith, de 58 anos, foi condenado à morte pelo seu papel num assassínio por contrato em 1988 e já tinha sobrevivido a uma tentativa falhada de execução por injeção letal em 2022. Os seus advogados lutaram contra a execução até ao fim, acabando por perder um recurso final para o Supremo Tribunal dos EUA na noite de quinta-feira.

A equipa jurídica de Smith - juntamente com especialistas e defensores dos EUA e das Nações Unidas - expressou preocupação de que a hipóxia de nitrogénio pudesse levar a dor excessiva ou mesmo a tortura.

O Alabama é um dos únicos três Estados norte-americanos - o Oklahoma e o Mississippi são os outros - que aprovaram o método, que se destina a substituir o oxigénio do corpo por uma elevada concentração de azoto, provocando a morte. Até à data, o Alabama é o único Estado que o aplicou ou que delineou um protocolo sobre a forma de o fazer.

Eis o que se sabe sobre a execução de Smith:

O que aconteceu durante a execução

Quando o processo começou, na quinta-feira à noite, no Centro Correcional William C. Holman, em Atmore, Smith foi equipado com uma máscara, um dispositivo que seria utilizado para administrar o azoto.

O processo de execução teve início às 19:53 (hora local) de quinta-feira tendo Smith sido declarado morto às 20:25, de acordo com os funcionários do Departamento de Correcções do Alabama.

O nitrogénio fluiu durante cerca de 15 minutos durante o processo, disse o comissário John Hamm em conferência de imprensa.

Smith, que estava numa maca, pareceu consciente durante "vários minutos da execução" e "tremeu e contorceu-se" durante cerca de dois minutos depois disso, relataram testemunhas da imprensa num relatório conjunto.

Seguiram-se vários minutos de respiração profunda antes de a sua respiração começar a abrandar "até deixar de ser percetível para as testemunhas dos meios de comunicação social", disseram as testemunhas.

Quando questionado na conferência de imprensa sobre o facto de Smith ter tremido no início da execução, Hamm disse que Smith parecia estar a suster a respiração "o máximo que podia" e que também pode ter "lutado contra as restrições que o prendiam".

"Houve alguns movimentos involuntários e alguma respiração agónica, o que era de esperar e faz parte dos efeitos secundários que vimos e investigámos sobre a hipoxia de azoto", disse Hamm. "Portanto, nada foi fora do normal do que estávamos à espera." A respiração agónica é um padrão de respiração irregular e ofegante que pode ocorrer quando alguém está perto da morte.

O conselheiro espiritual de Smith, o reverendo Jeff Hood, que já havia expressado preocupação de que o método pudesse ser desumano, testemunhou a execução e descreveu-a em termos mais gráficos, dizendo que foi "a coisa mais horrível que já vi".

Smith, que usava uma máscara apertada que lhe cobria todo o rosto, teve convulsões quando o gás foi ligado, "saltou em cima da maca" repetidamente e arfou, arquejou e cuspiu, disse Hood.

"Foi absolutamente horrível", disse.

Smith fez uma longa declaração diante das testemunhas antes do início da execução, segundo os repórteres presentes.

"Esta noite, Alabama fez com que a humanidade desse um passo atrás", disse Smith, segundo os repórteres. "Vou-me embora com amor, paz e luz. Obrigado por me apoiarem. Amo-vos a todos".

Smith também "fez um sinal de 'eu amo-te' em linguagem gestual com uma das suas mãos que estava virada para a sala onde a sua família estava a testemunhar", diz o relatório conjunto dos jornalistas.

Kenneth Smith, à esquerda, abraça seu conselheiro espiritual, o reverendo Jeff Hood. Cortesia do Rev. Jeff Hood

Não se sabe exatamente quanto tempo Smith demorou a morrer.

Durante as injecções letais, o método de execução mais comum no país, o tempo que um recluso demora a morrer varia muito, dependendo das drogas utilizadas, do número de injecções e das reacções individuais dos reclusos.

Num protocolo típico de três injecções, uma pessoa pode morrer entre 30 a 60 segundos após a última injeção fatal, dizem os especialistas. Mas o processo nem sempre corre como planeado. Em 2014, por exemplo, um preso de Oklahoma teve um aparente ataque cardíaco 43 minutos depois de receber a primeira injeção, de acordo com documentos estatais e testemunhas.

Um novo método de pena capital

Na véspera da execução de Smith, houve um debate tenso sobre a humanidade do novo método de execução americano e sobre a possibilidade de o procedimento causar dor indevida.

Em teoria, o método consiste em substituir o ar respirado por um recluso por 100% de azoto, privando o corpo de oxigénio.

Os defensores defendem que o processo deve ser indolor, citando o papel do azoto em acidentes industriais mortais ou suicídios, e o Estado indicou nos registos do tribunal que acredita que a hipoxia por azoto é "talvez o método de execução mais humano alguma vez concebido".

Outros têm-se mostrado cépticos, receando que o método possa correr mal e manifestando preocupação pelo facto de o plano do Estado, até quinta-feira, ter estado envolto em secretismo. O protocolo publicado pelo Estado continha várias redacções que, segundo os peritos, escondiam pormenores importantes do escrutínio público.

No início deste mês, um grupo de peritos das Nações Unidas manifestou a sua preocupação quanto à possibilidade de uma execução com gás nitrogénio "resultar numa morte dolorosa e humilhante", referindo que não existem provas científicas do contrário. O grupo advertiu que o ato pode "violar a proibição da tortura e de outras penas cruéis, desumanas ou degradantes".

Família da vítima está "feliz por este dia ter terminado"

A família da vítima durante uma conferência de imprensa em Atmore, Alabama, a 25 de janeiro de 2024. WBRC

A família da vítima de Smith, Elizabeth Sennett, disse que a execução é "agridoce" - um ato final de justiça para a mulher morta há mais de três décadas.

Sennett foi assassinada em 1988 depois de o seu marido ter contratado alguém que contratou outros duas pessoas, incluindo Smith, para matar a sua mulher e fazer com que parecesse um assalto, segundo os registos do tribunal. O marido, Charles Sennett, estava a ter um caso e tinha feito uma apólice de seguro para a sua mulher, segundo os registos.

"Nada do que aconteceu aqui hoje vai trazer a mãe de volta", disse o filho de Sennett, Michael, após a execução. Mas, acrescentou, "estamos contentes por este dia ter acabado".

Os filhos de Elizabeth Sennett disseram à CNN na quinta-feira que sentiam que era altura de a sentença de Smith ser executada, acrescentando que acreditavam que a sua mãe tinha sido esquecida devido ao enfoque no método de execução.

"O que se está a passar está a ofuscar o que realmente aconteceu", disse Chuck Sennett. "Ele tem de pagar o preço pelo que fez à nossa mãe", que deve ser recordada "como uma mulher carinhosa e atenciosa". Os irmãos tinham 20 anos quando a mãe foi morta.

A família perdoou todos os envolvidos no assassinato, incluindo Smith, disse Michael Sennett numa conferência de imprensa na noite de quinta-feira.

"A dívida dele foi paga esta noite", disse o filho.

Devan Cole, Christina Maxouris, Isabel Rosales, Lauren Mascarenhas, Alta Spells e Jamiel Lynch da CNN contribuíram para este artigo.