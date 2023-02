Os consumidores portugueses continuam a ganhar confiança na evolução da economia, depois de este indicador ter atingido em novembro o valor mais baixo desde o início da pandemia.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a confiança dos consumidores aumentou entre dezembro e fevereiro deste ano, invertendo a tendência negativa dos três meses anteriores. O instituto destaca ainda a subida “significativa” do saldo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país neste último mês, “atingindo o valor mais elevado desde fevereiro de 2022”.

A evolução positiva deve-se ao “contributo positivo das perspetivas de evolução futura da situação económica do país e da situação financeira do agregado familiar”.