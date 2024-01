"Quando a Justiça quiser falar comigo, terei muito gosto". Costa reage à suspeita de prevaricação

Operação Influencer: recurso do MP insiste nos crimes de corrupção e prevaricação e diz que João Galamba foi o "mentor" do esquema

À entrada do Congresso do PS, António Costa reagiu pela primeira vez às suspeitas de prevaricação de que é alvo, como noticiou o Observador. O secretário-geral cessante manifestou-se tão espantado quanto os presentes.

“Compreendo a vossa curiosidade, é idêntica à minha. Quando a Justiça quiser falar comigo, terei muito gosto em esclarecer qualquer dúvida que tenha, mas, até lá, não vou falar com a Justiça pela comunicação social”, afirmou António Costa.

Recorde-se que o primeiro-ministro demissionário é suspeito da alegada prática de prevaricação na Operação Influencer. É isso que o Supremo Tribunal de Justiça está a investigar, estando em causa a aprovação do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação no Conselho de Ministros do dia 19 de outubro de 2023.

Dias antes dessa reunião, quando o Ministério Público já escutava várias conversas entre os envolvidos no caso, o ex-ministro das Infraestruturas João Galamba e João Tiago Silveira (responsável pela coordenação do programa Simplex do licenciamento, que está na origem da nova lei, e advogado do escritório Morais Leitão) negociaram os pormenores da lei que previa a construção do data center de Sines.

As suspeitas indicam que essa lei, elaborada por Rui Oliveira Neves (administrador da Start Campus e também advogado da Morais Leitão), serviu para beneficiar a Start Campus, que ficava assim dispensada de um processo de licenciamento urbanístico.

João Tiago Silveira foi apanhado no dia 13 de outubro a dizer a Rui Oliveira Neves que tinha estado "com o Costa quatro horas a ver isto na quarta-feira [dia 11 de outubro] e que o gajo está completamente entusiasmado com isto". O "isto" referido pelo advogado, acredita a investigação, é uma "lei feita à medida" que foi referenciada por Rui Oliveira Neves como algo "muito malandro, mas é por aqui que a gente tem de ir".

Entende o Ministério Público que "o Costa" referido na conversa é o primeiro-ministro, o que sugere que as alterações feitas na legislação terão sido discutidas com o chefe do Executivo.

Constituem crime de prevaricação os casos em que um titular de cargo político, contra a lei, conduzir ou decidir um processo em que intervém, no âmbito das suas funções, com o objetivo de, por essa forma, prejudicar ou beneficiar alguém. A pena prevista é a de prisão, de dois a oito anos.

A Procuradoria-Geral da República solicitou à Presidência da República o acesso ao processo legislativo apresentado pelo Governo, tendo o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa enviado a informação. E, efetivamente, a alteração que beneficiará o projeto da Start Campus faz parte do decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros e enviado para Belém.