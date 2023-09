Quebra de confidencialidade do Conselho de Estado é “mau contributo”, critica Costa

Depois de se ter remetido ao silêncio no último Conselho de Estado, o primeiro-ministro considera que as reuniões são “reservadas” e “confidenciais”, lembrando que a lei estipula que apenas “30 anos depois do fim do mandato do atual Presidente da República “é que a ata da reunião de ontem vai poder ser conhecida”.

Costa diz ainda que os membros do Conselho de Estado “devem sentir-se livres para se expressar ou não expressar” e defende que quem quebrou o princípio de confidencialidade prestou um “mau contributo”. “Não contarão comigo para esse mau contributo”, afiança.

