Marcelo convoca Conselho de Estado para 5 de setembro

António Costa recusa comentar reunião do Conselho de Estado

IL diz que interrupção do Conselho de Estado mostra impacto de Governo, "que deixa tudo a meio"

Marcelo Rebelo de Sousa vai convocou para 5 de setembro nova reunião do Conselho de Estado, confirmou a CNN Portugal.

Recorde-se que, em julho, a reunião do Conselho de Estado tinha sido interrompida devido à agenda do primeiro-ministro, que teve de abandonar mais cedo o encontro para viajar para a Nova Zelândia, onde ia assistir ao jogo inaugural da Seleção feminina de futebol.

Nesta ocasião, todos os conselheiros quiseram usar da palavra e, de acordo com fontes contactadas pela TVI/CNN Portugal, todos falaram muito e a maioria foi muito crítica com o Governo, nomeadamente a propósito da situação económica e também da TAP.

Na altura, o Presidente referiu que iria marcar para depois das férias uma nova reunião com os conselheiros no Palácio de Belém, tendo a reunião de 21 de julho terminado sem conclusões - o que suscitou críticas duras da oposição, nomeadamente devido à saída apressada do primeiro-ministro, pelas 19:00. O encontro durou cerca de quatro horas.

O último Conselho de Estado convocado por Marcelo Rebelo de Sousa tinha como objetivo discutir a situação política, económica e social do país, devendo o próximo retomar os mesmos tópicos.