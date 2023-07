Governo já alterou diploma sobre carreira dos professores que Marcelo devolveu

"Dia histórico": Marcelo dá razão aos professores no conflito com o Governo e os professores agradecem "que alguém reconheça a sua importância na sociedade"

O Conselho de Ministros aprovou o decreto de lei que o Presidente da República devolveu ao Governo já “com alterações”, anunciou a ministra Mariana Vieira da Silva no final da reunião.

"O que hoje fazemos é uma aprovação com alterações de acordo com a nota que lemos", afirmou a ministra da Presidência.

Na sequência da devolução, sem promulgação, por Marcelo Rebelo de Sousa, o “Conselho de Ministros reapreciou o decreto-lei que tinha aprovado, e que estabelece os termos de implementação dos mecanismos de aceleração e de progressão na carreira dos educadores de infância e dos professores do ensino básico e secundário, a aprovou o diploma com alterações”, adiantou Mariana Vieira da Silva.

Segundo a governante, o diploma seguirá agora novamente para o Presidente da República.

Na quarta-feira, o Presidente da República vetou o decreto do Governo que estabelecia “os termos de implementação dos mecanismos de aceleração de progressão na carreira dos educadores de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário”.

De acordo com uma nota divulgada no site da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu aspetos positivos ao diploma - “alguns dos quais resultantes de aceitação de sugestões da presidência da República” -, mas justificou a devolução do texto sem promulgação “apontando a frustração da esperança dos professores ao encerrar definitivamente o processo”, acrescentando que cria “uma disparidade de tratamento entre o Continente e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira”.