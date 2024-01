Charles Michel vai concorrer ao Parlamento Europeu e deixa a presidência do Conselho Europeu

O presidente do Conselho Europeu, o belga Charles Michel, vai encabeçar a lista do partido liberal francófono MR às eleições europeias de junho, revelou este sábado a imprensa belga.

Charles Michel, de 48 anos, antigo primeiro-ministro da Bélgica, fez o anúncio em entrevista a três jornais. De acordo com o site “Politico”, Michel diisse ainda que permanecerá em funções no Conselho Europeu até 16 de julho, altura em que deverá assumir o cargo de deputado europeu, se for eleito.

O mandato, o seu segundo de dois anos e meio, deveria acabar apenas a 30 de novembro.

As eleições europeias estão marcadas para entre 6 e 9 de junho e só depois é que o Conselho Europeu se reunirá para designar o sucessor de Charles Michel.

Caso não haja um acordo rápido para encontrar um substituto, quem irá ocupar de forma interina a presidência do Conselho Europeu é Viktor Orbán, que vai assumir a presidência rotativa da União Europeia no final de junho.