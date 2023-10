Como deixar de usar álcool como muleta de confiança (com dicas e sugestões)

A sobriedade do álcool pode ser boa para a sua saúde e para a sua carteira - e essa fase da vida em que se apercebe de que aqueles memes sobre ressacas aos 21 anos versus ressacas nos seus 20 ou 30 anos são realmente verdadeiros.

Para algumas pessoas, incluindo eu, ficar sem álcool é também a solução quando a bebida começa a prejudicar a saúde mental. Mas isso pode criar uma situação difícil se continuar a querer frequentar bares, discotecas ou festas onde o consumo de álcool é a norma - e a principal coisa que o ajuda a sentir-se à vontade nesses ambientes.

Como animais sociais com a necessidade de pertencer a uma tribo ou comunidade, "ficamos ansiosos em situações sociais porque, com a ansiedade social, há a sensação de que as pessoas nos vão julgar ou rejeitar", diz Ellen Hendriksen, psicóloga clínica e autora do livro "How to Be Yourself: Quiet Your Inner Critic and Rise Above Social Anxiety" [tradução à letra, "Como ser você mesmo: acalme o seu crítico interior e supere a ansiedade social"].

"Por isso, esforçamo-nos muito para tentar esconder as coisas que pensamos que nos podem tornar vulneráveis, as coisas que as pessoas podem pensar que estão erradas connosco", acrescentou Hendriksen, professora assistente clínica no Centro de Ansiedade e Perturbações Relacionadas da Universidade de Boston, nos EUA. "Preocupa-nos que essas falhas fatais percebidas sejam vistas e apontadas, e que tenhamos consequências sociais negativas por causa disso."

O álcool pode ajudar a acalmar essas inseguranças - que de outra forma nos impediriam de nos divertirmos desenfreadamente - desinibindo-nos e dessensibilizando os nossos sentidos, afirma Jodi Gilman, professor associado de psicologia na Harvard Medical School, em Boston.

Um estudo de 2008, do qual Gilman é coautora, descobriu mesmo que, quando os participantes estavam intoxicados, as ressonâncias magnéticas dos seus cérebros mostravam que não estavam a diferenciar as suas respostas aos rostos neutros ou temerosos de outras pessoas como fariam quando estavam sóbrios, disse ela. Por outras palavras, as situações que normalmente seriam ameaçadoras não o eram durante a embriaguez.

Mas os especialistas, e as pessoas com experiência pessoal, têm conselhos sobre como conseguir a mesma mentalidade sem álcool.

Sentir-se confortável sem coragem líquida

A preocupação com o facto de as pessoas o julgarem ou rejeitarem pode basear-se no receio de ficar sem nada para dizer ou de alguém reparar na borbulha na sua testa ou nas suas mãos pegajosas, exemplificam os especialistas. Estes pensamentos podem levar a sentimentos de incompetência e inadequação, analisa Hendriksen.

Recorrer ao álcool para obter confiança artificial "está tão enraizado na nossa cultura, e é uma forma socialmente aceitável, e até esperada, de reduzir as inibições", acrescenta.

Mas desenvolver a verdadeira auto-confiança começa com o reconhecimento das mentiras que alimentam o hábito, disse Hendriksen: Primeiro, que o que quer que estejamos a tentar evitar é perigoso ou vai magoar-nos, e segundo, que não conseguimos lidar com quaisquer obstáculos que a vida social nos possa colocar.

Ambas resultam da mentalidade de que o pior cenário é o mais provável.

Sentir-se confiante nestes ambientes, portanto, baseia-se no conhecimento de que pode lidar com o que quer que surja - que, ao contrário do que o seu cérebro foi condicionado a pensar, pode confiar em si próprio. No entanto, esta é uma lição que se aprende com o tempo e que pode começar por abordar os seus medos em vez de os evitar, de acordo com os especialistas.

"Simplesmente, exponha-se" pode soar como um cliché, mas há muita verdade neste ditado. Se evitar situações de que tem medo devido ao receio de que algo de mau possa acontecer, o seu cérebro nunca tem a oportunidade de ter experiências que possam ser positivas.

Millie Gooch, que vive no Reino Unido, utilizou o álcool como um estimulante da confiança durante anos, até que deixou de beber aos 26 anos, quando se apercebeu de que as ressacas das bebedeiras sociais estavam a afetar a sua saúde mental e a sua memória. Gooch é a fundadora da comunidade em linha e presencial Sober Girl Society e autora do livros "The Sober Girl Society Handbook: Why Drinking Less Means Living More" [tradução à letra, "Manual da Sociedade das Raparigas Sóbrias: Porque é que beber menos significa viver mais"].

A mudança abrupta na maneira como ela socializou deixou-a "completamente desconfortável", disse ela, "porque quando você usou (álcool) como um cobertor de conforto por tanto tempo, então, de repente, o seu cobertor de conforto foi-lhe arrancado, e você sente-se realmente exposto e vulnerável.

Mas ela manteve-se fiel ao seu plano, descobrindo que cada saída era mais fácil do que a anterior.

Amanda Kuda, de Austin, Texas, começou a beber no final da adolescência para se sentir mais extrovertida, disse ela. Parou em janeiro de 2017, quando tinha 31 anos, e nunca mais olhou para trás.

"Eu tive que praticar a verdadeira coragem", disse Kuda, um treinador de vida sóbria e autor do livro "Unbottled Potential: Break Up With Alcohol and Break Through to Your Best Life” [tradução à letra, "Potencial não engarrafado: Romper com o álcool e romper para a sua melhor vida"].

"Isso significava exercitar um músculo que tinha atrofiado na minha personalidade", acrescentou. "Quando comecei a exercitar esse músculo, percebi que 'Ei, vou tropeçar e haverá momentos em que me sentirei desconfortável'. Mas, no final do evento, sentia-me sempre muito mais poderosa por o ter vencido sem álcool."

À medida que ia acumulando provas da sua própria capacidade, sentia que a vida social era menos intimidante.

Trabalhar as inseguranças com um terapeuta também pode ser útil, dizem os especialistas - especialmente através da terapia cognitivo-comportamental, que ajuda a reformular os pensamentos, ou da terapia de aceitação e compromisso, uma abordagem que se concentra em aceitar pensamentos e sentimentos sem julgamento, disse Hendriksen.

"Se está a tentar recriar as capacidades que tem enquanto pessoa que bebe, que se sente confiante de que terá enquanto pessoa sóbria, encontre absolutamente formas de praticar e de aumentar essa confiança", disse Kuda. "Mas também, a coisa mais importante a lembrar é que se todos os outros ao seu redor estão a beber ... a sua perceção do que você está a fazer é tão diluída que você pode ser tão selvagem e louco quanto quiser e você não vai despertar qualquer tipo de preocupação".

E algumas pessoas recém-sóbrias, por exemplo, frequentam aulas de dança para se sentirem mais extrovertidas em discotecas ou festas, disse Gooch.

Tornar um evento mais fácil para si

Além de fazer trabalho interior, pode utilizar estratégias mais imediatas para se sentir confiante nos eventos. Nos primeiros dias de sobriedade de Gooch, ela socializava em locais mais familiares ou colocava uma "lista de reprodução de confiança" antes de sair.

Aqui estão algumas dicas e truques para passar por uma reunião mais tranquilamente:

Tenha uma bebida não alcoólica na mão. Uma coisa boa de beber em eventos sociais é o facto de que segurar constantemente uma bebida dá-lhe uma âncora física, algo para fazer com as suas mãos.

Concentre-se nos aspectos positivos. Independentemente do seu "porquê" para não beber, lembrar-se da sua determinação pode aumentar a sua confiança na sua decisão de se desafiar a si próprio.

Diga às pessoas que não se sente à vontade. Pode parecer contra-intuitivo, mas Gooch descobriu que dizer aos amigos: "Estou a sentir-me desconfortável, por isso, se estou a agir de forma um pouco estranha, é por isso", retirou automaticamente o poder da decisão, disse ela.

Traga um amigo que também não beba. Isto pode ajudá-lo a sentir-se menos sozinho na sua decisão.

Não se prepare demasiado. Pensar em alguns tópicos para discutir com as pessoas é bom, dizem os especialistas, mas uma preparação excessiva pode fazê-lo parecer rígido e impedir que o seu cérebro aprenda a adaptar-se a uma situação dinâmica.

Navegar em ambientes sociais sóbrio pode parecer assustador e impossível, mas Kuda e Gooch podem atestar os resultados de tentar e continuar a tentar.

"A longo prazo, houve tantos benefícios, como a transformação da minha saúde mental", disse Gooch, que está sóbrio há quase seis anos. "A minha saúde física está melhor. Sou um ser humano muito mais fiável e um membro produtivo da sociedade."

E Kuda descobriu o seu poder pessoal.

"A confiança que ganhei por ter optado por contrariar a norma social é muito maior do que a falsa confiança que obtive com o álcool", disse ela, "e todos os aspectos da minha vida se transformaram desde então - desde o meu bem-estar emocional ao meu sucesso profissional e à minha saúde pessoal."