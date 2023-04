Os podcasts podem realmente ser uma ferramenta útil para os profissionais do marketing. É uma das conclusões que podem ser retiradas de um estudo do Pew Research Center, que revela que mais de um quarto dos ouvintes já comprou algo que foi promovido ou discutido num podcast.

O estudo do Pew Research Center resulta de um inquérito feito a mais de cinco mil pessoas nos EUA.

Dos resultados do estudo, sobressai que 28% dos ouvintes disseram já ter comprado algo devido a um podcast, sendo que três em cada cinco respondeu que já leu um livro, viu um filme ou ouviu uma música devido por causa de um podcast.

Já 36% dos inquiridos revelaram que adotaram (ou tentaram adotar) uma mudança de estilo de vida, como uma dieta, por exemplo.

No entanto outros tipos de interação, como entrar em grupos de discussão públicos (online), envolvimento em causas políticas, pagar por uma subscrição ou comprar merchandising, parecem ser menos comuns. Mesmo assim, 10% dos ouvintes de podcasts afirmam já ter feito alguma destas coisas devido a um podcast que tinham ouvido.

Os podcasts parecem também figurar como uma ferramenta importante no que toca ao “passa a palavra”, sendo que 68% dos ouvintes de podcasts afirmaram discutir pelo menos “algumas vezes” o que ouvem com outras pessoas. 24% afirmaram mesmo que o fazem regularmente.

Segundo o estudo “Como os americanos usam e se relacionam com podcasts”, cerca de metade dos adultos norte-americanos disse ter ouvido um podcast no durante o último ano. Um em cada cinco disse ter ouvido um podcast “algumas vezes” durante a semana, percentagem que sobe para cerca de um terço entre os adultos mais jovens, com idades inferiores a 30 anos.