A Sonae MC, que detém os supermercados Continente, viu o volume de negócios subir 11,5% para 5.978 milhões de euros em 2022, de acordo com um comunicado enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Os negócios do retalho alimentar registaram um “crescimento relevante” no ano passado, tanto nos formatos de maior dimensão (+8,3%), como nos de proximidade (+11,2%).

O volume de negócios total chegou aos 5.978 milhões de euros – 2.976 milhões de euros (+11,2%) nos supermercados e 1.950 milhões de euros nos hipermercados (+8,3%). Destaque ainda para 1.053 milhões de euros na rubrica “novos negócios de crescimento e outros”. Este resultado foi “suportado pelos investimentos da empresa em ofertas competitivas adaptadas às necessidades dos clientes”, refere a empresa.

Em 2022, a Sonae MC abriu 65 lojas próprias (25 mil metros quadrados), das quais 17 de base alimentar – dois grandes supermercados em zonas urbanas e 15 lojas de proximidade – e remodelou 33 lojas (31 mil metros quadrados), “reforçando o investimento na proximidade aos clientes e na melhoria da sua experiência de compra”, lê-se. Encerrou 2022 com um portefólio de 1.401 lojas (incluindo franquias) em Portugal e Espanha.

A atual “conjuntura”, de elevada inflação, “teve um impacto direto nas opções de consumo, levando à queda dos volumes de retalho alimentar, apesar dos elevados níveis de inflação alimentar (+13% em 2022) terem possibilitado a expansão de vendas do mercado“, refere a Sonae MC.

Para 2023, “a expectativa de que a inflação se mantenha em níveis elevados (embora em desaceleração), indica que os desafios operacionais ainda não terminaram“, diz o CEO Luís Moutinho, citado em comunicado. “Contudo, estamos confiantes na continuidade do nosso sucesso e permaneceremos totalmente focados em assegurar a competitividade da nossa proposta de valor e a sustentabilidade de longo prazo da nossa criação de valor”.