Kim Jong-un anuncia fim do sonho da reunificação das Coreias com destruição de monumento simbólico

No metro, na rua e onde for preciso. Japão leva a ameaça da Coreia do Norte bem a sério

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, prometeu esta segunda-feira remover um enorme monumento à possível reunificação da Península Coreana que o pai construiu em Pyongyang, apelidando-o de "monstruoso".

O apelo de Kim durante um discurso numa reunião da Assembleia Popular Suprema (APS) em Pyongyang foi o último de uma série de recentes declarações belicosas do líder norte-coreano, incluindo uma declaração de Ano Novo segundo a qual o Norte estava a pôr termo a uma política de reconciliação com a Coreia do Sul.

Nas últimas semanas, a Coreia do Norte tem estado ativa no plano militar, tendo disparado centenas de projéteis para as águas próximas da fronteira entre o Norte e o Sul e testado o que afirmou ser um míssil balístico equipado com um veículo de deslizamento hipersónico.

Para além de apelar à destruição do monumento à reunificação, Kim disse também que Pyongyang estava a abolir todas as agências de promoção da cooperação com Seul. Ao mesmo tempo, classificou o Sul como o "inimigo principal e invariável" do Norte.

Embora a retórica do líder norte-coreano seja forte, o facto de a apoiar com a destruição de uma estrutura simbólica construída pelo seu pai Kim Jong-il - e que representa os princípios do seu avô Kim Il-sung - mostra que décadas de política norte-coreana estão a ser abandonadas, segundo os especialistas.

A família Kim, a começar por Kim Il-sung, governa a Coreia do Norte desde a sua fundação, em 1948, após a Segunda Guerra Mundial.

O Norte e o Sul continuam tecnicamente em guerra, mas ambas as partes há muito que declararam o objetivo final de um dia reunificarem pacificamente a península e de se considerarem membros da mesma família.

Mas a retórica mais recente de Kim afasta-se do objetivo da reunificação e, em vez disso, retrata cada vez mais a Coreia do Sul como um inimigo implacável.

"O discurso de ontem mostra que Kim Jong-un está a estabelecer a sua própria forma de unificação baseada no poder, quebrando o legado de Kim Il-sung e Kim Jong-il", afirma Jeong Eun-mee, investigadora do Instituto Coreano para a Unificação Nacional.

"A demolição do monumento demonstra-o simbolicamente", acrescenta.

Situado na Estrada da Reunificação, entre Pyongyang e a zona desmilitarizada que separa o Norte e o Sul, o arco de nove andares denominado Monumento às Três Cartas para a Reunificação Nacional ficou concluído em 2001, após dois anos de construção.

Simboliza os esforços de Kim Jong-il e Kim Il-sung para estabelecer diretrizes para a união da Coreia do Norte e da Coreia do Sul.

Kim Jong-un declarou, agora, o fim da ideia de reunificação.

"Devemos remover completamente o monstruoso 'Monumento às Três Cartas para a Reunificação Nacional' ... e tomar outras medidas de modo a eliminar completamente conceitos como 'reunificação', 'reconciliação' e 'compatriotas' da história nacional da nossa República", disse Kim, citado pela KCNA.

Leif-Eric Easley, professor na Universidade de Ehwa, em Seul, refere que a rutura com as políticas de unificação do pai e do avô mostra que "Kim está a enviar uma forte mensagem interna de que os desafios da Coreia do Norte são de origem externa".

Rejeição da reunificação pacífica

Uma das partes das três cartas de Kim Jong-il, e um princípio introduzido por Kim Il-sung na política norte-coreana na década de 1970, era que "a reunificação nacional deveria ser alcançada por meios pacíficos sem recorrer às armas".

Mas Kim disse na segunda-feira que o Norte, oficialmente conhecido como República Popular Democrática da Coreia, "não quer a guerra, mas também não tem intenção de a evitar".

O líder norte-coreano afirmou que "o perigo de eclosão de uma guerra causada por um confronto físico agravou-se consideravelmente" e prometeu que, em caso de guerra, o Norte tomaria toda a península pela força.

Na mesma reunião em que Kim discursou, o Parlamento da Coreia do Norte anunciou a abolição do Comité para a Reunificação Pacífica do País, do Gabinete Nacional de Cooperação Económica e da Administração Internacional de Turismo de Kumgangsan, entidades todas destinadas à cooperação com a República da Coreia, nome oficial da Coreia do Sul.

"É um grave erro anacrónico continuar a considerar a República da Coreia como um parceiro para a reconciliação e a reunificação, uma vez que declarou a RPDC como um 'inimigo principal' e está apenas a procurar uma oportunidade para 'derrubar o governo' e alcançar a 'unificação por absorção'", afirmou a KCNA.

O Livro Branco da Defesa de 2022 da Coreia do Sul, publicado no início de 2023, incluía uma linha que dizia: "o regime norte-coreano e os militares norte-coreanos são nossos inimigos", pela primeira vez em seis anos.

A Coreia do Sul não está a recuar

Na terça-feira, o líder sul-coreano Yoon Suk Yeol afirmou que o seu governo não se deixará intimidar pelas últimas ameaças de Kim.

"Se a Coreia do Norte provocar, castigá-la-emos várias vezes mais", declarou Yoon numa reunião do Conselho de Ministros em Seul.

Yoon recordou que Kim Jong Un declarou ilegal a Linha de Limite Norte (NLL), uma fronteira de facto contestada, estabelecida pelas Nações Unidas no final da Guerra da Coreia em 1953.

Na terça-feira, Yoon classificou a rejeição da NLL por parte de Kim como "um ato político de provocação para quebrar a Coreia do Sul e deixar o nosso povo nervoso".

A NLL estende-se por três milhas náuticas a partir da costa norte-coreana e coloca cinco ilhas próximas da costa sob o controlo da Coreia do Sul. No início deste mês, a Coreia do Norte disparou cerca de 200 projéteis de artilharia que caíram numa zona de proteção marítima próxima.

A Coreia do Norte rejeitou anteriormente a NLL e propôs uma linha diferente - uma linha que estenderia a DMZ para sudoeste, para o Mar Amarelo, em vez de abraçar a costa norte-coreana.

Yoon, que adoptou uma posição muito mais dura em relação à Coreia do Norte do que os seus antecessores, afirmou que o problema do Sul era o regime de Kim e não o povo da Coreia do Norte.

A Constituição sul-coreana define todos os coreanos da península como iguais, com os nortenhos a terem os mesmos direitos que os sulistas, e Yoon disse na terça-feira que o Sul acolheria os desertores do Norte.

"O Governo não poupará atenção e apoio para que os desertores se instalem bem na nossa sociedade", afirma Yoon.