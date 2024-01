Vídeo mostra dois jovens norte-coreanos a serem condenados a 12 anos de trabalhos forçados por verem séries sul-coreanas

No metro, na rua e onde for preciso. Japão leva a ameaça da Coreia do Norte bem a sério

A BBC divulgou esta quinta-feira um vídeo de dois jovens norte-coreanos a serem condenados a 12 anos de trabalhos forçados por alegadamente terem visto séries sul-coreanas.

O vídeo, que a BBC diz ter sido filmado em 2022, mostra os dois jovens de 16 anos a serem algemados em frente a centenas de estudantes, enquanto membros das autoridades norte-coreanas os reprimem por “não refletirem seriamente sobre os seus erros”.

O vídeo foi partilhado com a BBC pela South and North Development (Sand), um instituto que trabalha com desertores norte-coreanos.

A CEO do instituto, Choi Kyung-hui, afirma que o regime norte-coreano vê as séries coreanas e o K-pop como uma ameaça à soberania nacional.

"A admiração pela sociedade sul-coreana pode conduzir rapidamente a um enfraquecimento do sistema. Isto vai contra a ideologia monolítica que faz com que os norte-coreanos venerem a família Kim", explica Choi.

A BBC escreve que os norte-coreanos começaram a ser expostos às séries sul-coreanas nos anos 2000, devido a uma política de apoio económico e humanitário incondicional adotada pela Coreia do Sul em relação aos vizinhos do Norte. Contudo, o governo de Seul abandonou essa política, alegando que a ajuda não chegava ao povo e não resultou numa mudança de atitude no Norte em relação ao Sul.

Embora não tenha aparentemente sido cumprida neste caso, desde 2020 que a distribuição e visionamento de séries ou entretenimento sul-coreano na Coreia do Norte são punidos com a pena de morte.