A Coreia do Norte alega que cerca de 800 mil cidadãos se inscreveram ou voltaram a alistar no exército do país para lutar contra os Estados Unidos, segundo avançou a imprensa norte coreana citada pelas agências internacionais.

O número foi registado em apenas um dia, na sexta-feira, com estudantes e trabalhadores a demonstrarem a sua vontade de confrontar “a provocação da guerra nuclear por parte dos imperialistas norte-americanos”, refere-se num comunicado das autoridades norte-coreanas.

A afirmação da Coreia do Norte veio depois de o país ter lançado, na quinta-feira, o seu míssil balístico intercontinental Hwasong-17, em resposta aos exercícios militares dos Estados Unidos da América e da Coreia do Sul.

O disparo do míssil foi feito entre a península da Coreia e o Japão, horas antes do presidente da Coreia do Sul ter viajado para Tóquio para uma conferência onde se discutiram formas de responder ao arsenal norte-americano.

Estes mísseis balísticos são proibidos pelas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tendo o lançamento originado a condenação dos governos de Seul, Washington e Tóquio.

As forças sul-coreanas e americanas deram início, na segunda-feira, a 11 dias de exercícios conjuntos, conhecidos como “Escudo da Liberdade 23”, numa escala que não era vista desde 2017. Kim Jong-un acusou os dois países de aumentarem a tensão com estes exercícios militares.