Este jogador norte-coreano deslumbrou o mundo do futebol - e depois desapareceu

Em 2017, Han Kwang Song tornou-se o primeiro norte-coreano a marcar um golo numa das cinco principais ligas de futebol da Europa – e fez até uma transferência surpreendente para a gigante italiana Juventus, em 2019, e mais tarde para o Al-Duhail, do Qatar.

Mas a sua promissora carreira foi interrompida quando ele desapareceu do palco do futebol mundial em 2020, deixando os fãs com uma pergunta: “Onde está o jogador norte-coreano?”

“O pequeno norte-coreano”, assim o descreveu um comentador italiano: Han não era especialmente alto, mas com o seu ritmo fulgurante, os desarmes fortes e a capacidade de cabeceamento letal em frente à baliza faziam-no capaz de competir entre os melhores da Europa.

O jovem atacante de Pyongyang rapidamente atraiu a atenção de especialistas em futebol e adeptos - não apenas por causa da sua origem única, mas também por causa das suas proezas técnicas.

“O seu físico não era grande, mas ele era rápido no posicionamento e conseguia marcar golos de cabeça”, disse o comentador de futebol sul-coreano Hahn June-hea à CNN.

Han foi elogiado no seu país como “um jogador promissor que atraiu a atenção do mundo do futebol europeu”, segundo o meio de propaganda norte-coreano Sogwang.

Mas os bons tempos não duraram muito depois de o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) ter imposto sanções contra a Coreia do Norte por ter efetuado o seu sexto ensaio nuclear em 2017.

Um futebolista-promessa norte-coreano desapareceu depois de sanções nas Nações Unidas. Han Kwang Song estava no caminho de uma grande carreira de sucesso, mas depois de sanções das Nações Unidas e de restrições transfronteiriças por causa da Covid-19 na sua terra-natal ele não tinha para onde ir. Então ele voou para Roma e nunca mais jogou desde então.

As sanções ordenaram aos Estados-Membros que repatriassem todos os cidadãos norte-coreanos que trabalham nas suas respetivas jurisdições, devido a preocupações de que dinheiro estrangeiro estivesse a ser transferido para apoiar os programas nucleares e de armamento de Kim Jong Un. A resolução do Conselho de Segurança da ONU estabeleceu o final de 2019 como prazo para o repatriamento.

Mas a pandemia de Covid-19 levou a Coreia do Norte a selar totalmente as suas fronteiras, impossibilitando o regresso de Han e de outros cidadãos norte-coreanos repatriados. Han deveria ter saído do Qatar em 2021, de acordo com as sanções da ONU, mas desde então desapareceu. Uma investigação da CNN sobre a sua história lançou uma nova luz sobre o seu desaparecimento.

Pyongyang

Han nasceu em Pyongyang, capital da Coreia do Norte, em 1998. Pouco se sabe sobre a sua vida, além da sua inscrição na prestigiada Escola Internacional de Futebol de Pyongyang, fundada de acordo com a conhecida paixão de Kim Jong Un pelo desporto.

Quando Kim tomou as rédeas do regime em 2012, o desporto tornou-se uma das raras janelas num país que está frequentemente escondido do resto do mundo.

O líder norte-coreano utilizou o desporto como um exercício de “soft power”, investindo no desporto de elite para promover o seu país internacionalmente e no desporto público para reforçar a defesa e o poder de trabalho, de acordo com o relatório do Ministério da Unificação da Coreia do Sul.

Alberto Mier/CNN

A Coreia do Norte começou a intensificar a sua participação em grandes eventos desportivos internacionais, incluindo os Jogos Olímpicos de verão de 2012, em Londres, e os Jogos Olímpicos de inverno de 2018, organizados pela Coreia do Sul - que, tecnicamente, continua em guerra com o seu vizinho do norte.

No entanto, em PyeongChang 2018, as duas nações marcharam juntas sob a Bandeira da Unificação Coreana durante a Cerimónia de Abertura e participaram como uma equipa coreana unificada no hóquei no gelo feminino. A abertura da Coreia do Norte através do desporto parecia ser uma porta que não se fecharia tão cedo.

“Todos os desportos são populares. Eles foram atrás dos Jogos Olímpicos e do futebol”, disse Jørn Andersen, ex-treinador da seleção masculina de futebol da Coreia do Norte, à CNN, acrescentando que teve um contacto limitado com o público norte-coreano durante o período em que esteve em Pyongyang, entre 2016 e 2018.

“Havia alguns canais de televisão locais que por vezes mostravam futebol europeu durante a semana - nunca jogos em direto. Talvez um da Bundesliga [na Alemanha], um da La Liga [de Espanha], um de Itália, Inglaterra... Penso que muitos assistiam”, explicou Andersen sobre os eventos desportivos que vão para o ar na emissora estatal norte-coreana KCTV quase todos os dias.

Em 2013, Kim fundou a Escola Internacional de Futebol de Pyongyang na ilhota de Rungna, na capital, para fomentar o talento futebolístico, enviar estudantes para o estrangeiro e receber especialistas - representantes da FIFA, a entidade que rege o futebol mundial, foram convidados para Pyongyang em 2014 para ajudar a formar equipas e instrutores locais - e jogadores de futebol do estrangeiro, num esforço para elevar o nível do país neste desporto “ao nível mundial”, segundo a agência noticiosa estatal KCNA.

A escola de futebol também dispunha de instalações e programas exclusivos concebidos para ajudar a desenvolver jovens talentos.

Poucos meses após a sua fundação, 14 estudantes foram enviados para Espanha e 15 para Itália, a expensas do Estado, para aprenderem com clubes de futebol estabelecidos, segundo Sogwang. Entre os muitos que se formaram no prestigiado programa de elite, Han Kwang Song foi o que mais se destacou.

Kwang Song Han, do Cagliari, observa o jogo da Serie A entre o Cagliari Calcio e o AC ChievoVerona no Stadio Sant'Elia, a 15 de abril de 2017, em Cagliari, Itália. Foto de Enrico Locci/Getty Images

A sua fama nacional é visível num vídeo do YouTube publicado num canal gerido por YuMi, uma vlogger que os especialistas acreditam estar provavelmente relacionada com altos funcionários norte-coreanos e que pode fazer parte de uma campanha de propaganda destinada a mudar a imagem internacional do país.

“Gosto do Han. As suas capacidades são sólidas e ele é muito bom a driblar”, pode ver-se um cidadão de Pyongyang a dizer em coreano.

Han tornou-se a maior história de sucesso dos esforços de Kim para transformar o país numa potência desportiva quando foi recrutado pelo centro italiano de observação de jovens ISM Academy através do seu Programa de Identificação de Talentos.

Em 2015, o então ambicioso adolescente fez as malas para a sua base em Perugia - a capital da região central da Úmbria, em Itália, situada a cerca de 170 quilómetros a norte de Roma - juntamente com o seu colega norte-coreano Choe Song Hyok.

Mudança para a Europa

Na ISM Academy, a dupla juntou-se a jovens futebolistas de todo o mundo, que partilham o mesmo sonho de passar pelo percurso competitivo até ao futebol profissional numa das principais ligas da Europa.

A academia exibe orgulhosamente uma fotografia de Han no seu sítio Web como um jogador que “alcançou o seu objetivo e entrou no mundo do futebol profissional”. Também aparece a foto do amigo de Han, Choe, que passou a jogar no AC Perugia Calcio, que joga nas ligas inferiores de Itália.

Han passou pelo menos um ano na academia antes de fazer uma experiência bem-sucedida na equipa de jovens do Cagliari. A mudança colocou-o no mapa e deu-lhe reconhecimento regional.

“Lembro-me que o meu diretor, Mario Berreta, disse que tínhamos um norte-coreano a fazer testes e pediu-me para ver se ele era suficientemente bom”, disse o então treinador dos sub-19 do Cagliari, Max Canzi, à CNN.

“Fiquei um pouco chateado porque tínhamos um jogo importante naquele sábado", disse Canzi, lembrando que inicialmente se recusou a ver o jogador.

“Ele começou a treinar e, passados 20 minutos, olhei para o meu treinador adjunto e disse: 'Diz ao Mario que tem de sair. Temos um problema - ele é muito bom'”.

No entanto, passar para o papel demorou mais tempo do que o habitual, tendo em conta o que Canzi descreveu como “problemas burocráticos” e “vozes que andavam por aí”.

“Alguém no parlamento [italiano] chegou a questionar se era a coisa certa a fazer, porque nós [Itália] tínhamos um embargo contra [a assinatura de contratos com] norte-coreanos”, disse.

Mas acabou por valer a pena para o Cagliari.

O avançado norte-coreano, que se juntou à equipa de juniores do clube sob o comando de Canzi em março de 2017, provou rapidamente o seu valor ao marcar no seu primeiro jogo de juniores, o que lhe valeu uma promoção imediata à equipa principal da Série A, segundo Canzi.

Han marcou de cabeça o seu primeiro golo na primeira divisão - a primeira vez que um jogador norte-coreano marcou numa das cinco principais ligas europeias - apenas uma semana após a sua estreia como profissional, a 2 de abril de 2017.

Han chegou da Coreia do Norte sem saber falar inglês ou italiano, mas não demorou muito a adaptar-se à cultura ocidental - algo proibido no seu país natal.

“No início, não foi fácil porque ele não sabia inglês nem italiano. Mas ele aprendeu italiano muito rápido”, recordou Canzi à CNN.

Nicholas Pennington, antigo colega de equipa nas camadas jovens do Cagliari, recorda Han como “um jogador muito, muito bom” em campo e “um pouco tímido, mas muito simpático” fora dele.

“Fui um dos primeiros a parar para falar com ele e ajudá-lo a integrar-se. Fui buscá-lo de carro algumas vezes e ele veio treinar comigo”, disse à CNN.

Han começou a carreira professional em Itália, no Perugia. Tullio M. Puglia/Getty Images

Pennington recorda-se de ter perguntado várias vezes a Han e Choe sobre a Coreia do Norte.

“Mas eles não diziam nada. Acho que até dava para ver que eles tinham um pouco de medo de dizer alguma coisa. Diziam 'não sei', pequenas coisas, mas na maior parte das vezes eram muito reservados e não queriam dizer nada sobre o assunto", contou.

Han também quase não falava sobre sua família em Pyongyang, disse Pennington.

"Lembro-me de [Han] falar da família, de dizer que a família estava lá, que tinha saudades dela, que não sabia quando ia voltar a casa para a ver, porque, obviamente, na altura, acho que não era fácil para ele regressar a casa e a Itália. Lembro-me de pensar que era uma loucura o pouco que ele dizia sobre o seu país em comparação com o que eu fazia”, afirmou.

Canzi, que viveu em Seul durante três anos em criança, também disse que Han era “muito tímido, muito educado”.

“Quando Han chegou pela primeira vez, usei as poucas palavras coreanas que sabia e disse annyeonghasaeyo [“olá” em coreano], e ele disse: "Uau, o que está a acontecer aqui? E quando ele passou a água na nossa primeira refeição, eu disse kamsahabnida [“obrigado” em coreano]", contou Canzi.

"O futebol é estranho, porque quando se joga numa equipa e se é um bom jogador, todos gostam de nós. Ele chegou e toda a gente viu imediatamente o quão bom jogador ele era”, recorda Canzi.

“Aqui em Cagliari, toda a gente gosta de mim. Sinto-me como se estivesse em casa”, disse Han em italiano fluente num vídeo publicado pelo Cagliari em 2018.

Enquanto estava sob contrato com o Cagliari, Han foi enviado por empréstimo ao AC Perugia e aos sub-23 da Juventus antes de a Juventus garantir sua chocante transferência por 3,5 milhões de euros em janeiro de 2020, de acordo com Transfermarkt.

“Foi uma grande pechincha para o Cagliari, porque ele chegou de graça”, disse Canzi.

“Sim, fiquei bastante surpreendido [com o interesse da Juventus]. Achava que era um jogador muito bom, mas era jovem e não imaginava até onde poderia chegar. Tínhamos outros jogadores na equipa bastante parecidos com ele que, claro, foram muito menos noticiados, porque o facto de ele ser norte-coreano era um grande problema.”

Jogar na Série A foi um marco para Han, mas ir para os Bianconeri - como os adeptos chamam à Juventus - foi uma conquista ainda maior.

“Foi um longo caminho, mas finalmente posso dizer que o meu sonho se tornou realidade [depois de] marcar o meu primeiro golo na Série A e de me tornar o primeiro norte-coreano a vestir uma camisola tão importante como a da Juventus. O meu sonho tornou-se realidade! disse Han num post escrito através do ISM International Scouting Center.

Alberto Mier/CNN

No entanto, o sonho de Han de vestir as famosas riscas pretas e brancas durou apenas uma semana, uma vez que a Juventus o vendeu ao Al-Duhail do Qatar nesse mesmo mês numa transferência de 7 milhões de euros, de acordo com um relatório do Painel de Peritos do CSNU.

Enquanto Han iniciava o seu percurso na primeira divisão europeia em 2017 - assinalando vários marcos históricos para a Coreia do Norte -, o seu país natal aumentava as tensões na Península da Coreia ao testar o que afirmou ser o seu primeiro míssil balístico intercontinental.

Em 3 de setembro de 2017, o Norte realizou o seu sexto teste nuclear, o que levou o Conselho de Segurança da ONU a impor uma lista de sanções devido à preocupação de que as “atividades em curso relacionadas com mísseis nucleares e balísticos desestabilizassem a região e não só”.

As sanções exigiam que todos os Estados-Membros deixassem de fornecer autorizações de trabalho a cidadãos norte-coreanos nas suas jurisdições e, três meses mais tarde, o CSNU decidiu ainda que todos os cidadãos norte-coreanos que trabalhassem no estrangeiro e “gerassem receitas de exportação estrangeiras que a RPDC [República Popular Democrática da Coreia, ou Coreia do Norte] utilizasse para apoiar os seus programas balísticos nucleares proibidos” fossem repatriados até 22 de dezembro de 2019.

Com um passaporte norte-coreano, Han não foi exceção a estas sanções, apesar do seu talento futebolístico sobrenatural. Mas ainda não se sabe como é que a Juventus e o Al-Duhail avançaram com a transferência em janeiro de 2020, que caiu após o prazo do CSNU.

A CNN contactou o antigo agente de Han, Sandro Stemperini, e Al-Duhail para um comentário, mas não obteve resposta imediata.

A Juventus não quis comentar o assunto.

“Não sei se ele estava ao nível de jogar pela Juventus na altura. O que aconteceu depois, não sei. Ele foi jogar algures no Qatar”, disse Canzi.

A mudança para o Catar

A promissora carreira de Han em Itália havia chegado ao fim, mas o jovem talentoso foi muito bem recebido pelo Al-Duhail, clube da primeira divisão do Catar.

Desde que ingressou no clube em janeiro, no meio da temporada 2019/20 da Qatar Stars League, ele jogou em 10 jogos da liga, marcando três golos e desempenhando um papel significativo na conquista do título da liga do clube.

O Qatar tinha assinado com o norte-coreano um contrato de cinco anos, no valor de 4,3 milhões de euros, até à época 2023/24; como tal, Han foi remunerado com cerca de 270 mil euros entre fevereiro e abril de 2020, de acordo com o relatório do Painel de Peritos do CSNU de meados de 2020.

Embora Han estivesse a ter um desempenho admirável em campo, subsistiam dúvidas sobre se ele estava a enviar dinheiro para o seu país, como o CSNU afirmou em relação a outros norte-coreanos que trabalham no estrangeiro.

O documento da ONU mostra que Han assinou um compromisso com um banco do Qatar no sentido de não transferir “qualquer custo ou montante de dinheiro para a Coreia do Norte, em qualquer caso”.

O amigo e talento futebolístico Choe, que viajou para Itália com Han, perdeu a oportunidade de jogar na Fiorentina, clube da Série A, depois de o parlamento italiano ter aberto uma investigação por suspeitas de que os seus salários estavam a ser apropriados pelo regime de Kim.

A CNN contactou o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) para obter um comentário sobre o facto de a Fiorentina ter recorrido de um contrato inválido que violava as sanções da UE relativamente a Choe. Depois de verificar os seus registos, o CAS disse que o caso de Choe “não parece ter sido alguma vez apresentado” à organização.

Embora não seja claro, no caso de Han, se ele estava a enviar dinheiro para o regime de Kim, é amplamente divulgado que a Coreia do Norte obriga frequentemente os seus trabalhadores no estrangeiro a enviar dinheiro para o governo no seu país. Num outro relatório publicado em março de 2020, o Painel de Peritos do Conselho de Segurança das Nações Unidas afirmou que está a investigar os cidadãos norte-coreanos suspeitos de auferirem rendimentos no estrangeiro, o que inclui também “especialistas como os desportistas”.

O último jogo de Han pelo Al-Duhail foi a 21 de agosto de 2020, quando saiu do banco contra o Al-Ahli no final da época.

Alberto Mier/CNN

Han, então com 21 anos, levantou as mãos para o ar quando ele e os seus companheiros de equipa do Al-Duhail ergueram o troféu da Qatar Stars League, com uma t-shirt vermelha onde se lia: “CAMPEÕES”.

Seria a última vez que os fãs de futebol veriam Han jogar um jogo profissional. Quando a nova temporada começou, no mês seguinte, Han já não estava presente - nem na equipa titular nem no banco de suplentes, e não havia notícias de qualquer transferência.

Passaram-se meses sem qualquer atualização sobre o paradeiro de Han, até que um relatório final do Painel de Peritos do Conselho de Segurança das Nações Unidas, divulgado em março de 2021, confirmou que o contrato do jogador tinha sido rescindido com o Al-Duhail no início desse ano e que ele tinha sido deportado do Qatar.

A CNN contactou a Al-Duhail e as autoridades do Qatar para obter comentários, mas não obteve resposta imediata.

No entanto, quando o mundo entrou no segundo ano completo da pandemia de Covid-19 em 2021, a Coreia do Norte manteve as suas fronteiras seladas e restringiu a entrada de todas as pessoas e bens no país por medo do vírus.

Kim Jong Un chegou mesmo a demitir, em 2021, vários altos funcionários que não conseguiram fazer cumprir as rigorosas medidas de prevenção da Covid-19 adotadas pelo país. O encerramento rigoroso das fronteiras daí resultante deixou Han retido.

Han embarcou num voo da Qatar Airways a partir de Doha em 26 de janeiro de 2021, altura em que foi deportado, de acordo com uma carta anexada ao relatório final do Painel de Peritos do CSNU. No entanto, sem ter para onde voltar, o voo levou Han de volta a Roma, segundo confirmou um funcionário familiarizado com o assunto à CNN Sport.

“Sei que a direção o levou de volta para Itália. Acho que ele ainda lá está, mas não pode jogar mais futebol... Foi muito azar para ele não estar ainda a jogar e a melhorar”, disse o antigo treinador de Han, Andersen, à CNN.

A CNN contactou o Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano e a FIFA, mas não obteve resposta imediata.

Segundo outro funcionário próximo do assunto, Han terá vivido pela última vez numa embaixada norte-coreana não especificada em 2021, aguardando a retoma dos voos de regresso a Pyongyang.

Choe, que tinha viajado para Itália com Han, ainda estava no país em 2021 “devido à suspensão dos voos internacionais para entrar na RPDC”, de acordo com o relatório final do Painel de Peritos do CSNU.

O funcionário acrescentou que algumas embaixadas norte-coreanas têm estado a alojar os cidadãos do país que não podem regressar a casa, uma vez que as fronteiras continuam fechadas, com "algumas a alojar muitas dezenas [e mais] de cidadãos norte-coreanos em 'trânsito' de longo prazo em blocos de alojamento".

Norte-coreano Han Kwang Song chegou à Juventus aos 21 anos. Depois, desapareceu sem deixar rasto.

Um funcionário do governo sul-coreano disse à CNN que, apesar das sanções da ONU, "mais de 100 mil trabalhadores norte-coreanos estão em cerca de 40 países, principalmente na China e na Rússia, ganhando mais de 200 a 300 milhões de dólares em moeda estrangeira por ano".

Embora o seu estatuto continue a ser objeto de especulação, para Canzi e Andersen é o desvanecimento dos sonhos de Han de jogar num clube de futebol famoso - apenas pela sua circunstância de nascimento - que é talvez a maior pena.

“Não vai ser fácil voltar a esse nível, mas é possível. Se ele tiver a oportunidade de voltar, é uma motivação muito boa... É claro que teria sido uma boa carreira e um bom dinheiro, por isso é um desperdício”, disse Canzi.

“Há quase dois anos que ele não joga futebol, acho que só tem treinado com uma equipa pequena, não sei qual, mas não joga futebol. Então, ele perdeu muito da sua qualidade”, lamentou Anderson.

“Lamento muito por ele ter tido que parar de jogar futebol. Ele era um grande talento”.