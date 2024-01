No metro, na rua e onde for preciso. Japão leva a ameaça da Coreia do Norte bem a sério

Coreia do Norte realiza exercícios de artilharia perto da fronteira marítima com Seul

A Coreia do Norte garante ter testado, com sucesso, um míssil balístico de alcance intermédio, aumentando os receios do Japão, numa altura em que a tensão na região aumenta de dia para dia.

O míssil, que o exército sul-coreano afirma ter viajado por cerca de mil quilómetros, estava “equipado com uma ogiva hipersónica manobrável”, de acordo com a agência de notícias da Coreia do Norte.

“O teste foi realizado para verificar as caraterísticas da ogiva e a fiabilidade dos novos motores”, referiu a KCNA, numa breve notícia, que garantia que a segurança dos países vizinhos não tinha sido colocada em causa, muito menos a estabilidade regional.

Ainda assim, e depois de Tóquio ter sinalizado que o míssil caiu no Mar do Japão, ainda que fora da Zona Económica Exclusiva nipónica, as autoridades japonesas decidiram tomar precauções, sendo que este é apenas um dos muitos testes feitos recentemente, alguns dos quais obrigaram o Japão a emitir alertas de recolhimento à população.

Por isso mesmo, e de acordo com as imagens vistas esta segunda-feira em Tóquio, as autoridades japonesas decidiram fazer simulacros de ataques, sendo que isso se destina à preparação de possíveis ataques vindos de Pyongyang, nomeadamente de mísseis balísticos.

Na galeria associada a este artigo pode ver as várias imagens das simulações feitas no Japão, com vários elementos das autoridades a colocarem diferentes cenários em diferentes locais.