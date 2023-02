A Coreia do Norte lançou, este domingo, três mísseis balísticos, tendo todos caído fora da Zona Económica Exclusiva (ZEE) do Japão, avisou a guarda costeira nipónica, citada pela Reuters.

Há apenas dois dias, a Coreia do Norte já tinha lançado um míssil balístico intercontinental no mar na costa oeste do Japão, tendo chamado ao sucedido de “execício de lançamento repentino”.

O lançamento dos mísseis ocorreu pouco depois de a irmã de Kim Jong Un ter alertado sobre a possibilidade de transformar o Pacífico num “campo de tiro”, anuncia a agência. O aviso foi feito num comunicado, no qual a irmã, sem que a agência tenha revelado qual, teceu críticas ao aumento da presença de ativos estratégicos dos Estados Unidos na península coreana.

“Estamos a examinar cuidadosamente a influência que isso exerceria na segurança do nosso estado”, escreveu, avisando que “a frequência de uso do Pacífico como nosso campo de tiro depende do caráter de ação das forças dos EUA”.

Os media da Coreia do Norte anunciaram este domingo que o míssil balístico intercontinental (ICBM) que o regime lançou no sábado foi um Hwasong-15, o míssil com segundo maior alcance potencial do seu arsenal e que utilizou pela primeira vez em 2017. O Exército norte-coreano realizou um “lançamento repentino” do míssil e que disparou de um ângulo muito pronunciado, segundo a agência KCNA.