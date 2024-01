Líder da Coreia do Norte pede aumento da produção de lançadores de mísseis

O líder norte-coreano quer aumentar a produção de lançadores de mísseis, informou esta sexta-feira a agência de notícias estatal, num momento marcado por uma escalada de tensão com os Estados Unidos e a Coreia do Sul.

Durante uma visita a uma fábrica de sistemas de lançamento de mísseis balísticos, Kim Jong-un felicitou os funcionários, dizendo que estes "superaram o objetivo" de produção de lançadores de mísseis "estabelecido pelos funcionários do partido em 2023".

Kim elogiou os "esforços constantes para atingir um novo objetivo de produção no novo ano", indicou a KCNA, sem fornecer o volume previsto pelo regime para 2024.

O líder norte-coreano insistiu que estas fábricas de armas são essenciais para "reforçar as capacidades de defesa da Coreia do Norte".

Na quinta-feira, Washington acusou Pyongyang de ter fornecido à Rússia os mísseis balísticos e sistemas de lançamento utilizados nos ataques em grande escala contra a Ucrânia nos últimos dias.

"As nossas informações indicam que a Coreia do Norte forneceu recentemente à Rússia sistemas de lançamento de mísseis balísticos e vários mísseis balísticos", afirmou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby.

Os mísseis fornecidos por Pyongyang foram lançados pelas forças russas na Ucrânia a 30 de dezembro e a 02 de janeiro, disse Kirby.

A Rússia e a Coreia do Norte, aliados históricos, são alvo de sanções internacionais, a primeira pela invasão da Ucrânia e a segunda por desenvolver programas de armas nucleares e mísseis.