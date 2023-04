A Coreia do Norte lançou, esta quinta-feira cerca das 8:00 (23:00 em Lisboa), um míssil balístico no mar ao largo da costa leste da Península da Coreia, revelaram os chefes do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, citado pela Reuters. Também a guarda costeira do Japão também disse que a Coreia do Norte tinha disparado o que poderia ser um míssil balístico.

Segundo a agência, o míssil terá aterrado fora da zona económica exclusiva do Japão.

No entanto, através do sistema de alerta J-Alert, o governo japonês alertou que os destroços podem cair perto da ilha de Hokkaido e pediu aos residentes que procurem refúgio dentro de casa.

Mais tarde, o governo japonês veio dizer que os mísseis já não eram susceptíveis de aterrar em Hokkaido ou à volta da região, tendo a guarda costeira do Japão afirmado que o projetil já caiu.



O lançamento acontece dois dias depois da KCNA ter noticiado que o líder Kim Jong Un apelou ao reforço da prevenção de guerra do país de uma forma "mais prática e ofensiva" para contrariar aquilo a que chamou movimentos de agressão por parte dos Estados Unidos.



A Coreia do Norte criticou os recentes de exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul como e apelidou os mesmos de escalada da tensão.