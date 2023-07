Americano detido após atravessar fronteira entre as duas Coreias

Um cidadão americano atravessou a fronteira com a Coreia do Norte enquanto fazia uma visita guiada à área de segurança conjunta na Coreia do Sul. Trata-se de uma zona onde soldados de ambos os países estão de guarda.

A United Nations Comand acredita que o mesmo que o cidadão americano foi pelas autoridades norte-coreanas.

A U.S. National on a JSA orientation tour crossed, without authorization, the Military Demarcation Line into the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK). We believe he is currently in DPRK custody and are working with our KPA counterparts to resolve this incident. pic.twitter.com/a6amvnJTuY