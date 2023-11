Porque estes professores estão em pânico com os seus alunos - e os seus pais

Nota do editor: se você ou alguém que conhece estiver a lutar com pensamentos suicidas ou questões de saúde mental, por favor ligue para a linha de crise Voz Amiga 213 544 545 | 963 524 660, para a linha SNS24 808 24 24 24 ou para o 112, ou consulte o site prevenirsuicidio.pt. Encontrará mais contactos e apoios no final deste texto.

Seul, Coreia do Sul (CNN) - Quando havia brigas na sala de aula da escola primária de Kang Hyeon-joo, o seu coração batia tão depressa que ela não conseguia respirar e a sua visão ficava turva.

"Estavam a dar murros e pontapés na cara, a atirar cadeiras e mesas de um lado para o outro", recorda, acrescentando que se magoou ao tentar intervir.

Durante dois anos, Kang teve dificuldade em disciplinar os seus alunos - ou em lidar com a reação dos pais quando o fazia. Afirma que o seu diretor não fez nada para a ajudar e que lhe dizia simplesmente para "tirar uma semana de férias".

A tensão teve um impacto perigoso. Kang diz que começou a sentir vontade de saltar para a frente de um autocarro. "Se pelo menos saltasse, sentiria algum alívio. Se eu saltasse de um edifício alto, pelo menos isso dar-me-ia alguma paz".

Kang está atualmente de baixa por doença, mas está longe de ser a única a passar por esta experiência.

Dezenas de milhares de professores têm protestado nos últimos meses, apelando a uma maior proteção face a alunos e pais. No mês passado, reuniram-se 200 mil pessoas numa manifestação em Seul, segundo os organizadores, o que obrigou o governo a assumir uma posição e a agir.

Kang Hyeon-joo está atualmente de baixa por doença. Charles Miller/CNN

O catalisador

A posição unificada do pessoal docente do país surge após o suicídio de uma professora do primeiro ciclo, com 20 e poucos anos, em julho. Foi encontrada morta na sua sala de aula em Seul. A polícia mencionou um aluno problemático e a pressão dos pais durante a discussão do caso, mas não deu uma razão definitiva para o seu suicídio.

Vários outros professores suicidaram-se desde julho e, segundo colegas dos falecidos e famílias enlutadas, alguns destes casos estariam ligados ao stress escolar.

Os dados do Governo mostram que 100 professores do ensino público se suicidaram de janeiro de 2018 a junho de 2023, 11 dos quais nos primeiros seis meses deste ano, mas não especificam os factores que contribuíram para as suas mortes.

Sung Youl-kwan, professor de educação na Universidade Kyung Hee, diz que a velocidade e a dimensão dos protestos apanharam muitos de surpresa. "Penso que houve uma espécie de sentimento partilhado de que isto também me pode acontecer a mim", afirmou.

Os professores apontam uma lei de 2014 sobre abuso infantil, destinada a proteger as crianças, como uma das principais razões pelas quais se sentem incapazes de disciplinar os alunos. Dizem que têm medo de ser processados por uma pequena percentagem de pais por causarem sofrimento emocional aos seus filhos e de serem arrastados pelos tribunais.

"A escola é a última barreira para que os alunos saibam o que é correto e o que não é na sociedade. Mas nós não podemos fazer nada, se os ensinarmos, podemos ser acusados", disse Ahn Ji-hye, uma professora do ensino básico que ajudou a organizar protestos anteriores.

Ahn diz que há dias em que os pais lhe ligam para o telemóvel das 6 da manhã às 11 da noite, para falar sobre os filhos ou apresentar queixa.

Pessoas de luto depositam flores em frente a um altar em memória de uma professora do ensino básico que morreu num aparente suicídio em julho, numa escola primária em Seul, a 4 de setembro de 2023. Jung Yeon-je/AFP/Getty Images

Será esta a solução?

O ministro da Educação da Coreia do Sul, Lee Ju-ho, avisou inicialmente os professores de que uma greve em massa seria um ato ilegal. Essa posição foi rapidamente revertida e um conjunto de revisões legais foi aprovado na Assembleia Nacional a 21 de setembro, um ato legislativo rápido.

Uma das principais alterações consiste em proteger os professores de serem processados por abuso de menores se a sua disciplina for considerada uma atividade educativa legítima. Além disso, a responsabilidade pelo tratamento das queixas escolares e das acções judiciais intentadas pelos pais cabe agora ao diretor.

"Até agora, tínhamos uma cultura em que o diretor da escola tendia a passar essas responsabilidades para os professores", afirmou o Professor Sung.

A nova lei também protege os dados pessoais dos professores, como os seus números de telemóvel, e exige que os pais contactem a escola para apresentarem as suas preocupações ou queixas e não diretamente o professor.

No passado, disse Ahn, "se eu não pudesse dar-lhes o meu número de telefone pessoal, por vezes alguns pais vinham ao parque de estacionamento e observavam, viam e tomavam nota do meu número de telefone no meu carro e depois enviavam-me mensagens de texto". É habitual os coreanos afixarem o seu número de telefone no canto inferior do para-brisas.

Ahn congratula-se com as alterações legais como "significativas", mas insiste que as leis de nível superior, como a Lei do Bem-Estar da Criança e a Lei da Punição do Abuso de Crianças, também precisam de ser revistas. "De acordo com estas leis, ainda é possível denunciar os professores apenas com base em suspeitas", afirma.

Ela afirma que, pelo menos por enquanto, os protestos vão continuar.

Ficou prevista uma manifestação em frente à Assembleia Nacional no dia 28 de outubro. Ahn diz que gostaria de ver sanções para os pais que fazem acusações infundadas contra os professores ou medidas práticas para que as mudanças obrigatórias possam ser adoptadas nas salas de aula, como a remoção de um aluno perturbador para outro local, de modo a permitir a continuação do ensino.

O Professor Sung acredita que as revisões ajudarão a curto prazo, mas adverte que a lei deve ser vista como uma rede de segurança e não como uma solução.

Um problema de lei ou de cultura?

Os críticos afirmam que a sociedade sul-coreana dá uma importância desproporcionada ao sucesso académico, pelo que não é de estranhar que os pais coloquem os professores - e o sistema educativo em geral - sob tanta pressão.

A norma é que os alunos frequentem uma escola preparatória, chamada hagwon, depois do horário escolar normal, não como um extra, mas como um requisito básico e dispendioso para ter sucesso.

No dia do exame nacional de admissão à universidade, conhecido como Suneung em coreano, os aviões ficam em terra e as horas de deslocação são ajustadas para garantir que os estudantes que vão fazer os exames não são perturbados.

"Temos uma cultura em que os pais têm normalmente um filho e estão dispostos a investir todos os recursos financeiros e oportunidades nesse filho", disse Sung.

"Esta pressão ou obsessão com a educação, por vezes com uma pontuação elevada, uma mentalidade de grande sucesso, não é um bom ambiente para os professores (porque) eles estão a receber a pressão dos pais."

Pessoas de luto passam coroas fúnebres em frente a uma escola primária em Seul, a 4 de setembro, após o aparente suicídio de um professor em julho. Jung Yeon-je/AFP/Getty Images

Sung diz que os dias em que um professor era automaticamente respeitado já lá vão, não só na Coreia do Sul como em qualquer outra parte do mundo, e que a dinâmica professor-pais é irreconhecível desde há apenas uma ou duas décadas.

"Nas políticas educativas, os pais são vistos como um consumidor, com soberania de consumidor, e a escola e os professores são vistos como prestadores de serviços", afirma, acrescentando que os pais acreditam que "têm o direito de exigir muitas coisas às escolas".

Num país onde a educação é considerada fundamental para o sucesso, a satisfação dos professores é baixa. Um inquérito realizado pela Federação dos Sindicatos de Professores em abril revelou que 26,5% dos professores inquiridos afirmaram ter recebido aconselhamento ou tratamento para problemas psicológicos devido ao seu trabalho. Cerca de 87% afirmaram ter considerado a hipótese de mudar de emprego ou de se demitir no último ano.

Foto de topo: Professores sul-coreanos manifestam-se em frente à Assembleia Nacional, em Seul, a 4 de setembro. Chung Sung-Jun/Getty Images

Contactos, informações e apoios

Para informações, ajudas, contactos consulte o site da Campanha Nacional de Prevenção do Suicídio em prevenirsuicidio.pt.

Linhas de apoio:

SOS VOZ AMIGA

15:30 – 0:30

213 544 545 | 912 802 669 | 963 524 660

TELEFONE DA AMIZADE

16:00 – 23:00

222 080 707

CONVERSA AMIGA

15:00 – 22:00

808 237 327 | 210 027 159

VOZ DE APOIO

21:00 – 24:00

225 506 070

Email: sos@vozdeapoio.pt

VOZES AMIGAS DE ESPERANÇA DE PORTUGAL

16:00 – 22:00

222 030 707



Sociedade Portuguesa de Suicidologia www.spsuicidologia.com

Perguntas e respostas:

Alguém próximo de mim morreu por suicídio – leia aqui

Estou preocupado/a com alguém - Leia aqui

Fiz uma tentativa de suicídio – Leia aqui

Tenho pensamentos de suicídio – Leia aqui

Mais contactos e serviços disponíveis aqui