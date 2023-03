O governo da Coreia do Sul deu um passo atrás na implementação das 69 horas de trabalho semanais, depois de a população mais jovem ter reivindicado que isso iria destruir o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal, para além dos riscos a nível da saúde física e mental.

A ser implementado, os cidadãos teriam de trabalhar 13,8 horas por dia. Como o governo não esclarece se essas horas já incluem hora de almoço ou não, isto significaria que os trabalhadores entrariam ao serviço, por exemplo, às 09:00 e sairiam já depois das 23:00.

Desde 2018 que o limite são 52 horas semanais. Os responsáveis empresariais consideram que é pouco e dificulta o cumprimento de prazos. Foi por isso que o governo ponderou aumentar o total para 69.

Contudo, os jovens avançaram com protestos e manifestações e, segundo o The Guardian, o presidente Yoon Suk-yeol foi obrigado a pedir ao governo que reconsiderasse a medida e "comunicasse melhor com o público, especialmente com a geração Z e os millennials", revelou a assessora de imprensa, Kim Eun-hye.

Os líderes sindicais disseram que uma medida como esta forçaria as pessoas a trabalhar mais horas num país que, por si só, já é conhecido pela cultura punitiva no local de trabalho. As figuras políticas da oposição também argumentaram que forçar os funcionários da quarta maior economia da Ásia a trabalhar mais horas não iria contribuir em nada para resolver o problema da baixa taxa de natalidade do país.

Para além disso, daria a entender que a Coreia do Sul estaria a funcionar ao contrário de outras grandes economias ocidentais, que estão a testar semanas de quatro dias de trabalho. Em alguns casos, já ficou provado que essa medida resultou num nível de produtividade igual ou melhor, bem como num maior bem-estar nos trabalhadores.

O ministro do trabalho, Lee Jung-sik, argumentou que aumentar o limite semanal para 69 horas permitiria que as mulheres trabalhadoras acumulassem mais horas extras em troca de folgas posteriores que poderiam ser usadas para estar com a família ou outro tipo de responsabilidades.

Os sul coreanos trabalharam em média 1.915 horas em 2021, mais 199 horas do que a média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), e 566 horas a mais do que os trabalhadores na Alemanha - onde a média de horas semanais varia entre 38 e 40.