Fã da família real britânica queria ver o rei, mas acabou detida durante 13 horas por estar junto a uma manifestação. Polícia pediu desculpa

A polícia britânica pediu desculpa a uma fã da realeza depois de a ter prendido e detido durante 13 horas.

Alice Chambers, uma arquiteta australiana radicada em Londres, foi presa quando se encontrava no centro comercial perto de um grupo de manifestantes do movimento "Just Stop Oil" durante a coroação do Rei Carlos III.

A mulher foi informada de que estava a ser presa por suspeita de "potencialmente causar uma violação de paz", apesar das repetidas tentativas de explicar a situação aos agentes.

"Quando fui detida, tentei várias vezes explicar à polícia que não tinha qualquer ligação com os manifestantes. Forneci os meus dados pessoais, mas mesmo assim fui detida durante 13 horas", disse a arquiteta em declarações à Sky News.

Chambers disse que só foi libertada sem qualquer outra ação depois de ter sido interrogada, quando a polícia se apercebeu de que ela era apenas uma espectadora. Segundo ela, os agentes pediram-lhe desculpa pelo mal-entendido.

A mulher apelou a uma investigação sobre o comportamento da polícia, alegando que "ninguém deve passar por um período prolongado de detenção só porque é um espectador inocente".

Num comunicado, a Polícia Metropolitana de Londres confirmou que foram efetuadas 64 detenções no sábado.

Carlos III foi coroado no passado sábado, 70 anos depois da mãe, mas há uma grande diferença entre as idades dos dois no momento da coroação: o filho tem 74 anos, a mãe tinha 25. Alice Chambers poderá não ter de esperar sete décadas pela próxima oportunidade para assistir a uma mudança no trono.