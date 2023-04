A poucos dias do grande dia já são muitas as confirmações de quem vai e quem ficou de fora de um dos eventos que vão marcar o mês de maio no Reino Unido. O objetivo de Carlos III é que a cerimónia de 6 de maio seja mais pequena do que a que aconteceu há 70 anos e por isso a coroação conta "apenas" com cerca de 2.000 convidados, ao contrário da coroação de Isabel II, que teve mais de 8.000.

A 7 de abril foi revelado que mais de 850 voluntários e trabalhadores-chave fazem parte dos convidados. Desses, mais de 200 convidados são de organizações como The Prince's Trust, The Prince's Foundation, Barnardo's, The National Literacy Trust e Ebony Horse Club, assim como 200 convidados da Associação de Escoteiros, Girlguiding UK, St John Ambulance e o Serviço Nacional do Cidadão. Além destes 400 convidados foram ainda convidados 450 vencedores de medalhas do Império Britânico.

Mas, além dos convites para as instituições, há ainda convidados que são um pouco de todo o mundo, incluindo parte da família, como é o caso do duque de Sussex. Isto porque, após semanas de impasse e rumores, o Palácio de Buckingham confirmou que o príncipe Harry vai estar presente na coroação do pai. No entanto, a duquesa de Sussex e os príncipes Archie (que faz 4 anos a 6 de maio) e Lilibet vão estar ausentes da cerimónia.

A lista de convidados conta então com Harry, que vai estar frente a frente com o pai e o irmão depois do escândalo causado pelo livro e pela série da Netflix. Os restantes membros da família trabalhadores também vão marcar presença. Os príncipes de Gales, herdeiros ao trono, vã ver o filho mais velho, o príncipe George, a atuar como pajem de honra do rei. Já o papel que a princesa Charlotte e o príncipe Louis vão ter na cerimónia ainda não foi revelado.

Do lado da rainha, sabe-se que a irmã, Annabel Elliot, é a sua dama de companhia. Outra das presenças confirmadas pelo lado de Camilla é a do ex-marido, Andrew Parker Bowles, com quem a rainha-consorte foi casada durante 22 anos, avança o Times.

Famílias reais

Apesar de tradicionalmente os chefes de Estado não participarem nas coroações uns dos outros, de forma a que o rei ou a rainha recém-coroados sejam o monarca com maior no destaque no evento, na coroação de Carlos III são vários os monarcas que já confirmaram presença por via oficial.

O rei Carl Gustaf da Suécia vai participar na cerimónia acompanhado da filha, a princesa herdeira Victoria, assim como o rei Felipe e a rainha Letizia de Espanha, o rei Philippe e a rainha Mathilde da Bélgica e o príncipe Alberto II e a princesa Charlene do Mónaco.

Já em representação da rainha da Dinamarca, que foi recentemente operada às costas, vão estar o príncipe herdeiro Frederik e a princesa Mary, enquanto do Japão viaja o príncipe herdeiro Fumihito e a princesa Kiko. Também o príncipe Haakon e a princesa Mette-Marit da Noruega já confirmaram a presença no evento, assim como os grãos-duques Henri e Maria Teresa do Luxemburgo, os príncipes herdeiros Alexander e Katherine da Sérvia e a rainha Margareta da Roménia.

Da Nova Zelândia, país da Commonwealth, viajam os reis Māori Tūheitia Potatau Te Wherowhero VII e Te Atawhai.

Reis Māori com os reis Carlos e Camilla (David Rowland - Pool/Getty Images)

Apesar de ainda não terem confirmado presença, da Grécia é esperado que viajem a rainha Anne-Marie acompanhada do príncipe Pavlos e pela princesa Marie-Chantal.

Carlos III terá convidado ainda representantes dos Estados árabes, como o príncipe do Kuweit, o emir do Dubai, o emir do Qatar e o príncipe herdeiro do Bahrain.

Outras das casas que devem marcar presença na cerimónia são a da Jordânia, com os reis Abdullah II e Rânia.

Também os reis do Butão, o sultão de Omã, os príncipes do Liechtenstein, o rei do Lesoto, os reis da Malásia, o rei de Marrocos, o rei de Tonga, o príncipe de Baden, o antigo rei Simeon II da Bulgária e o sultão do Brunei são esperados na Abadia de Westminster no dia 6 de maio.

Já os reis eméritos Juan Carlos e Sofia de Espanha terão sido convidados para a coroação pelas ligações familiares a Carlos III, à semelhança do que aconteceu no funeral de Isabel II. Devem comparecer separadamente.

Biden não vai

Quanto a presenças governamentais, o presidente dos EUA já revelou que não vai estar presente na cerimónia e que vai ser representado pela primeira-dama, Jill Biden, no evento.

Confirmaram já presença o presidente polaco, Andrzej Duda, o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. (que vai acompanhado da mulher, Liza Araneta-Marcos) e o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese.

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, e o presidente italiano, Sergio Mattarella, também já confirmaram a presença, assim como o primeiro-ministro Shehbaz Sharif, do Paquistão, e Borjana Krišto, presidente do Conselho de Ministros da Bósnia e Herzegovina.

Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel , vão estar na cerimónia em Londres.

De acordo com a revista TIME, apenas 20 deputados britânicos e 20 membros da Câmara dos Lordes vão estar na coroação, entre os quais o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e a mulher, Akshata Murthy, assim como o primeiro-ministro da Escócia, Humza Yousaf.

Apesar de ainda não terem confirmado a presença, é esperado que governantes como o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o presidente francês, Emmanuel Macron, marquem presença.