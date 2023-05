O que vai ver este sábado começou há mil anos: o fragmento da cruz de Cristo, 113 milhões de euros e uma pergunta ao rei - "Carlos III, vai manter o cristianismo na nação"?

Quando acontece a coroação do rei?

A cerimónia da coroação está marcada para as 11:00 deste sábado, 6 de maio, na Abadia de Westminster, e tem a duração de 90 minutos. Vai ser conduzida pelo arcebispo da Cantuária, Justin Welby. Os primeiros convidados devem começar a chegar à Abadia de Westminster logo às 9:00. Chefes de Estado, representantes governamentais, ministros do governo britânico, membros da realeza estrangeira chegarão entre as 9:30 e as 10:30. Já os membros da família real devem chegar ao templo no centro de Londres pouco antes de o rei deixar o Palácio de Buckingham, entre as 10:20 e as 10:30.

O que acontece na cerimónia da coroação?

O rei e a rainha consorte vão chegar à Abadia de Westminster às 10:53 (7 minutos antes do início da cerimónia) na carruagem "Jubileu de Diamante" depois de um percurso de dois quilómetros entre o Palácio de Buckingham e a Abadia de Westminster, naquela que é denominada "Procissão do Rei". O rei e a rainha entram então na Abadia, onde vão ser coroados numa cerimónia que reflete o papel atual do monarca e o seu olhar no futuro, acompanhados dos pajens de honra. Em comunicado, o Palácio de Buckingham afirmou que "a coroação é um serviço religioso solene, juntamente com uma ocasião para celebração e cortejo". "A cerimónia mantém uma estrutura semelhante há mais de mil anos e espera-se que a coroação deste ano inclua os mesmos elementos centrais, reconhecendo ao mesmo tempo o espírito do nosso tempo", acrescenta o palácio. Assim sendo, o rei vai estar sentado na cadeira da coroação, conhecida como a cadeira de Edward, segurando o ceptro e a vara do soberano, que representam o controlo da nação, e a orbe do soberano, que representa o mundo cristão. Durante a cerimónia, o rei vai ser questionado se vai governar o Reino Unido e as outras nações da Commonwealth com direito e justiça e se vai manter o cristianismo na nação. Depois de ser ungido, benzido e consagrado pelo arcebispo da Cantuária, Carlos será então coroado com a coroa de St. Edward. Este será, oficialmente, o momento em que Carlos será coroado rei Carlos III.

O que abre o cortejo?

A abrir o cortejo da coroação há a Cruz de Gales, na qual vai ser incorporado o fragmento da cruz em que Cristo foi crucificado, relíquia oferecida ao rei pelo Papa Francisco. A cruz, que foi concebida pelo mestre ourives Michael Lloyd e fabricada com materiais galeses, faz parte da coleção de arte privada da monarquia britânica. Depois da coroação vai ser entregue à Igreja do País de Gales e partilhada entre as igrejas anglicana e católica do país, segundo um comunicado citado pela CNN Internacional.

Cruz de Gales (Getty Images)

Quem são os pajens de honra dos reis?

A 4 de abril, o Palácio de Buckingham anunciou que o rei e a rainha escolheram ter quatro pajens cada, que vão fazer parte da procissão na Abadia de Westminster. "Os pajens fazem parte da procissão através da Nave da Abadia de Westminster. Os pajens de honra do rei são sua alteza real o príncipe George de Gales, lord Oliver Cholmondeley, mestre Nicholas Barclay e mestre Ralph Tollemache. Os pajens de honra da rainha-consorte são os netos de sua majestade, mestre Gus e mestre Louis Lopes e mestre Freddy Parker Bowles e o sobrinho-neto de sua majestade, mestre Arthur Elliot", lê-se na nota. O príncipe George, de 9 anos, vai ser o mais novo dos pajens nesta coroação. Já o irmão, o príncipe Louis, e o primo, o príncipe Archie, ficam de fora do papel de pajens por serem ainda muito novos.

Quem são as damas da rainha?

A rainha Camilla vai ter duas damas de companhia na Abadia de Westminster para assisti-la no dia da coroação: uma das companheiras da rainha, Lady Lansdowne, e a irmã, Annabel Elliot. As damas vão juntar-se aos pajens de honra.

Que músicas vão ser ouvidas na cerimónia?

O rei Carlos esteve envolvido pessoalmente na escolha da música para a cerimónia. Em comunicado, o Palácio de Buckingham revela que a cerimónia pretende representar as diferentes fés e comunidades da Grã-Bretanha moderna. Andrew Nethsingha, organista e mestre dos coristas da Abadia de Westminster, é o responsável pela música do dia da coroação, que é composta por 12 peças musicais selecionadas pessoalmente pelo novo monarca para a sua cerimónia. Uma das 12 peças é o hino da coroação, escrito pelo Andrew Lloyd-Webber.

Que cadeira vai ser usada por Carlos III?

Cadeira da coroação (Dan Kitwood/Pool Photo via AP)

Construída há mais de 700 anos em carvalho do Báltico e utilizada pela primeira vez na coroação do rei Edward II, vai ser usada para a cerimónia de sábado. Na coroação da rainha Isabel II, e pela primeira vez na história durante uma coroação, a monarca não foi a única a sentar-se na cadeira. No dia 2 de junho de 1953, durante a abertura da Abadia de Westminster, foi encontrado um gato preto, chamado Matins, a dormir na cadeira. Além da cadeira da coroação, o rei e a rainha consorte ficam sentados nas cadeiras de Estado e cadeiras do trono em diferentes momentos da cerimónia. "No interesse da sustentabilidade, suas majestades optaram por utilizar cadeiras de estado e cadeiras do trono da colecção real feitas para coroações anteriores. Estas foram conservadas, restauradas e adaptadas conforme necessário", lê-se no site oficial.

O que acontece depois da cerimónia?

A cerimónia deve terminar às 13:00. Depois, os reis regressam ao Palácio de Buckingham na procissão da coroação, com mais pompa e circunstância e que antecede o último ato oficial: a saudação de Carlos III e Camilla, a primeira enquanto monarcas, no balcão do palácio, ladeados dos membros da família real, que deverá acontecer às 14:15, enquanto o Força Aérea sobrevoa os céus de Londres. A procissão é feita na carruagem de Estado que foi utilizada por Isabel II na sua coroação.

Quem é convidado para a coroação?

Mais de 8.000 pessoas de 129 nações estiveram na Abadia de Westminster para a coroação da rainha Isabel II em 1953. A coroação de Carlos III está limitada a cerca 2.000 por questões de saúde e segurança.

A coroação é transmitida na televisão?

A coroação da rainha Isabel II foi a primeira de sempre a ser transmitida na televisão e mais de 27 milhões de pessoas no Reino Unido assistiram ao momento pela televisão, enquanto 11 milhões acompanharam pelo rádio. Este ano, a coroação também vai ser transmitida - quer para o público britânico, quer para a audiência internacional.

O que acontece no dia a seguir à coroação?

No domingo vai decorrer o "grande almoço da Coroação", onde vizinhos e comunidades são convidados a unir-se numa “ação nacional de celebração e amizade”, partilhando refeições em espaços públicos como parques, jardins e espaços comunitários enquanto acompanham as cerimónias da coroação. Vai ainda decorrer o concerto da coroação no Castelo de Windsor, transmitido em direto pela BBC e com milhares de bilhetes a serem disponibilizados ao público através de um "sorteio nacional" feito pela emissora. O concerto tem a participação de “ícones globais da música e estrelas contemporâneas, juntas numa celebração desta ocasião histórica”. As festividades terminam na segunda-feira com o “Big Help Out”, que pretende incentivar a participação em ações de voluntariado, organizado pela The Together Coalition, os Escuteiros e o Royal Voluntary Service.

Quem vai pagar a coroação?

O Governo. O rei já manifestado o seu desejo de que as cerimónias sejam consideradas "de bom valor", dado que acontecem durante uma crise económica. Em declarações à CNN Portugal, Alberto Miranda, especialista em realeza, explica que "a cerimónia vai ser muito solene, carregada de simbolismo", e que "é o Governo que paga porque é uma cerimónia de Estado" onde "vão estar convidados da realeza estrangeira - que não estiveram quando foi Isabel II - e ainda convidados do Parlamento, da Igreja, da sociedade, representantes da sociedade e também os líderes da Commonwealth". Tudo em "números muito mais reduzidos" do que em 1953.

Quanto vai custar a coroação?

De acordo com a imprensa britânica, o comité da Operação Golden Orb, que está a planear a cerimónia, estimou que a coroação vai custar 100 milhões de libras (113.576.500 euros). No entanto, ainda não foi confirmado qualquer valor. Estima-se que a cerimónia de Isabel II tenha custado cerca de 1,57 milhões de libras (1,78 milhões de euros), o que equivale a 46 milhões de libras (52,25 milhões de euros) hoje em dia.

Que joias vão ser usadas na coroação?