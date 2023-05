Camilla esteve sempre ao lado de Carlos enquanto ele fazia o luto público pela sua mãe, a falecida rainha Isabel II, assumindo o seu novo papel. Ela é o amor da sua vida, bem como uma conselheira e confidente de décadas. E, a 6 de maio, tornar-se-á a 29ª Rainha Consorte coroada na Abadia de Westminster.

Desde que ela e Charles se casaram em 2005, Camilla tem trabalhado arduamente como membro sénior da realeza, apoiando o marido e defendendo instituições de caridade que ajudam mulheres e crianças. Mas algumas pessoas na Grã-Bretanha têm dificuldade em esquecer, ou perdoar, o longo caso extraconjugal do casal e a dor que causou à primeira mulher de Carlos, Diana, Princesa de Gales.

Nas últimas temporadas, o drama da Netflix “The Crown” pôs em evidência esse período turbulento, apresentando Camilla a alguns espectadores e recordando a outros o seu passado.

Então, o que podemos esperar da nova rainha da Grã-Bretanha?

Nascida como Camilla Shand em julho de 1947, foi criada no campo inglês, onde desenvolveu uma paixão por cavalos.

Terá conhecido o Príncipe Carlos num jogo de pólo em Windsor, em 1970, e tornaram-se amigos. No ano seguinte, Carlos alistou-se na Marinha Real e, enquanto ele estava fora, Camilla casou com o oficial de cavalaria Andrew Parker Bowles. O casal teve dois filhos durante a década de 1970.

4 de julho de 1973: Camilla Shand e Andrew Parker Bowles no dia do seu casamento. Foto Frank Barratt/Keystone/Getty Images.

Carlos casou-se com Lady Diana Spencer em 1981, numa cerimónia aparentemente de conto de fadas, vista por milhões de pessoas em todo o mundo. Mas admitiu em 1994 que tinha tido um caso extraconjugal com Camilla.

Diana confirmou a infidelidade dele e a sua própria no ano seguinte, durante uma entrevista bombástica à BBC, quando disse: “Éramos três neste casamento, por isso havia gente a mais “.

1979: Príncipe Carlos e Camilla Parker Bowles Foto Tim GrahamGetty Images

Camilla e Parker Bowles divorciaram-se em 1995. Carlos e Diana divorciaram-se no ano seguinte e Camilla praticamente desapareceu da vida pública, à medida que o apoio do público e dos meios de comunicação social se foi deslocando para a princesa. O sentimento pró-Diana e anti-Camilla foi agravado pelas manifestações de simpatia por Diana após a sua morte, num acidente de viação a alta velocidade em Paris, em 1997.

24 de outubro de 1980. Camilla Parker-Bowles (à esquerda) e Lady Diana Spencer (que mais tarde seria Princesa de Gales) na pista de corridas de Ludlow, a assistir a uma prova Amateur Riders Handicap Steeplechase em que o príncipe estava a competir Foto PA Images via Getty Images

Em 1999, a Clarence House iniciou um programa para reintroduzir Camilla ao público, com uma primeira aparição cuidadosamente orquestrada com Carlos à porta do Hotel Ritz em Londres. Camilla mudou-se para a Clarence House para estar com Carlos e o seu nome começou a aparecer em documentos oficiais.

Charles e Camilla na sua primeira aparição pública como casal depois de saírem de uma festa em Londres em 1999. Andy Hooper/Daily Mail/Shutterstock

Seis anos mais tarde, a sua história de amor de décadas atingiu o seu clímax quando se casaram em Windsor, com o consentimento da Rainha Isabel II. Camilla, que ficou conhecida como Sua Alteza Real a Duquesa da Cornualha, foi confirmada como consorte oficial de Carlos e futura rainha do Reino Unido.

Casamento de Carlos e Camilla. Foto Getty Images

A duquesa lançou-se como membro sénior da realeza, apoiando Carlos em compromissos oficiais no Reino Unido e em viagens ao estrangeiro, apesar do seu profundo medo de voar. Com o seu toque comum e a sua capacidade de dissipar a tensão numa sala, rapidamente se tornou uma mais-valia para a família real e para o governo britânico.

“É sempre bom ter alguém do nosso lado”, disse Charles à CNN em 2015. “Ela é um enorme apoio. O melhor de tudo é que nos rimos muito porque ela vê o lado engraçado da vida, graças a Deus. Se imaginares, isso acrescenta muito a tudo isto”.

Antes da coroação, o filho de Camilla falou sobre a forma como se desenvolveu a relação entre a sua mãe e o "padrasto", o rei Carlos. “Não me interessa o que os outros dizem, isto não foi uma espécie de fim de jogo. Ela casou-se com a pessoa que amava e foi isto que aconteceu”, disse Tom Parker Bowles ao podcast “The News Agents”.

Camilla também definiu o seu próprio papel real, defendendo causas que lhe são caras, como a alfabetização das crianças e o apoio às vítimas de violência doméstica. Ela disse à CNN durante uma visita a um abrigo para mulheres em Bristol, Inglaterra, em 2017, que ela capaz de usar sua posição para destacar a situação das “mulheres corajosas” que sofreram nas mãos de seus parceiros. “Ver é acreditar, ouvir é acreditar”, disse ela.

A nova rainha também trabalhou para aumentar a consciencialização sobre a osteoporose, uma doença que afetou tanto a sua mãe como a sua avó. “Ela preocupa-se muito com isso”, disse Charles à CNN em 2015.

E acrescentou: “Penso que ela tem feito coisas maravilhosas em relação à questão da violência contra as mulheres, da violação e da violência sexual. Penso que tem sido notável o que ela tem feito nesse domínio. E depois, mais uma vez, com todo o seu trabalho na área da literacia, porque ela é louca por ler e o pai dela era um grande leitor e acho que a encorajou nesse sentido, por isso ela devora livros de todos os tipos.”

“Estou muito orgulhoso dela e, no meio de tudo isso, ela tenta apoiar-me, o que é maravilhoso da parte dela”, disse Charles.

À medida que a família de Camilla crescia, desenvolveu-se uma nova paixão - pelos netos. “Ela é uma avó profissional”, disse um dos seus assessores à CNN em 2013.

O seu sobrinho, Ben Elliot, disse à Vanity Fair, em 2022, que Camilla “adora o marido, os filhos e os netos” e descreveu-a como tendo uma “família muito unida e solidária e um grupo muito próximo de velhos amigos”.

Entretanto, numa entrevista à Vogue britânica, Camilla esclareceu esses laços estreitos, revelando que joga “Wordle [um jogo de letras] todos os dias com a minha neta”. Na mesma entrevista, ela disse que envia mensagens de texto com frequência aos netos, acrescentando: “É muito bom receber uma mensagem. Nós aprendemos com os mais novos e eles também aprendem connosco”.

De facto, três dos seus netos, Gus e Louis Lopes e Freddy Parker Bowles, além do seu sobrinho-neto Arthur Elliot, foram incorporados na cerimónia de coroação. Participarão na cerimónia como “pajens de honra” e farão parte do cortejo pela Abadia de Westminster.

No momento em que o seu marido se tornar rei, Camilla torna-se automaticamente rainha. No entanto, há muito que se pensava que ela não usaria o título, tendo a Clarence House emitido uma declaração em 2005 dizendo que ela seria conhecida como “Princesa Consorte”. Na altura, alguns membros do palácio sentiram que o público não estava preparado para que Camilla assumisse um título que tinha sido destinado a Diana.

Camilla e Carlos no Jubileu da rainha. Foto Getty Images

Mas, ao longo dos anos, as atitudes em relação a Camilla foram-se suavizando. Em 2015, uma sondagem da CNN revelou que um em cada quatro britânicos passou a gostar mais de Camilla e que cada vez menos pessoas se opunham a que ela se tornasse conhecida como Rainha.

Depois, em fevereiro de 2022, a Rainha Isabel II aproveitou o marco do seu Jubileu de Platina para dar a sua bênção para que a Duquesa da Cornualha fosse conhecida como rainha quando chegasse a altura.

Numa mensagem que celebrava o 70.º aniversário da sua subida ao trono, ela disse: “Quando, na plenitude dos tempos, o meu filho Carlos se tornar Rei, sei que lhe darão, a ele e à sua mulher Camilla, o mesmo apoio que me deram a mim; e é meu sincero desejo que, quando chegar essa altura, Camilla seja conhecida como Rainha Consorte, enquanto continua o seu leal serviço”.

2 de junho de 2022, cerimónias do Jubileu da rainha Isabel II. A família real na varanda do palácio de Buckingham. Foto Getty Images

Em resposta, um porta-voz de Charles e Camilla disse que eles estavam “tocados e honrados pelas palavras de Sua Majestade”.

Foi uma intervenção extremamente significativa da monarca, a única pessoa que pode definir os títulos reais.

A iniciativa de Isabel de preparar a monarquia para o futuro enfatizou que Camilla já não era vista - publicamente ou dentro das paredes do palácio - como a amante real, mas sim como uma figura central no coração da “firma”.