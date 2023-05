Uma família real mais magra “não me parece uma boa ideia”, diz Princesa Ana

A Princesa Ana, irmã do Rei Carlos III, afirmou que uma monarquia reduzida “não me parece uma boa ideia”.

Os comentários da Princesa Real, que é a 16ª na linha de sucessão ao trono britânico e é considerada uma das pessoas mais trabalhadoras da realeza, foram feitos durante uma ampla entrevista esta segunda-feira.

Nos anos que antecederam a morte da Rainha Isabel II, os conselheiros da família real promoveram a ideia de uma monarquia mais reduzida, em que os membros seniores da família, como Carlos e Camilla, bem como o Príncipe e a Princesa de Gales, assumiriam mais funções.

“Bem, acho que o [comentário] 'emagrecer' foi dito num dia em que havia mais pessoas por perto ... [para] fazer com que parecesse um comentário justificável", disse Anne a Adrienne Arsenault, da CBC News.

“De onde estou, não me parece uma boa ideia, diria eu. Não sei muito bem o que podemos mais fazer”.

Além da morte da Rainha, que ocorreu poucos meses depois da morte do seu marido, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo, a família real tem sido abalada pelo facto de o Príncipe Harry e Meghan, Duquesa de Sussex, se terem afastado dos seus deveres reais em 2020, e pelas ligações do Príncipe André com o financeiro e pedófilo condenado Jeffrey Epstein.

Os comentários da Princesa Ana surgem a poucos dias de o Reino Unido celebrar a coroação do Rei Carlos III, o que acontecerá no sábado.

A Princesa Ana, que estará presente na coroação, disse que lhe foi pedido que cumprisse o seu papel de Coronel dos Blues and Royals no Regimento de Cavalaria da Casa. “Eu disse que sim, até porque isso resolve o meu problema de vestuário”, gracejou.

Herdeiro do trono há sete décadas, Carlos será oficialmente coroado numa cerimónia magnífica e profundamente religiosa no sábado, enquanto milhares de pessoas se reunirão na Abadia de Westminster e nas ruas circundantes do centro de Londres para assistir a uma gloriosa exibição de pompa britânica.

Quando lhe perguntaram como é que o seu irmão vai reinar, Ana disse: “Bem, sabe-se o que se vai receber porque ele já anda a praticar há algum tempo e não me parece que vá mudar. Ele está empenhado no seu próprio nível de serviço e isso vai continuar a ser verdade”.

Ainda assim, existem algumas dúvidas sobre a relevância da monarquia, particularmente em países da Commonwealth como o Canadá, onde a CBC é transmitida.

O Rei Carlos III e a sua irmã, a Princesa Ana, no funeral da sua mãe, a Rainha Isabel II, em 2022.

“Não é uma conversa que eu teria necessariamente”, respondeu a Princesa Ana. “Penso que é perfeitamente verdade que este é um momento em que é necessário ter essa discussão, mas gostaria apenas de sublinhar que a monarquia proporciona, com a Constituição, um grau de estabilidade a longo prazo que é muito difícil de obter de outra forma.”

A Princesa Ana acrescentou: “Acredito que há um benefício genuíno neste acordo particular, a monarquia constitucional... tem vantagens boas a longo prazo e esse compromisso a longo prazo é aquilo que o monarca representa”.