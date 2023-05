Idosa atropelada por polícia que escoltava a duquesa de Edimburgo durante a coroação morreu

Helen Holland, uma idosa de 81 anos atropelada numa passadeira por uma mota da polícia que acompanhava um membro da família real à coroação de Carlos III, em Londres, no dia 10 de maio, faleceu esta quarta-feira.

A família da vítima disse à BBC que "ela lutou pela vida durante quase duas semanas, mas os danos irreversíveis ao cérebro acabaram por vencer a batalha".

A mota da polícia escoltava Sophie Rhys-Jones, que é casada com o irmão mais novo do rei, o príncipe Edward, duque de Edimburgo desde março. O porta-voz da duquesa comunicou, num comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham, as "condolências e simpatias" da duquesa a toda a família de Holland.

Helen Holland, era natural do Essex, tinha quatro filhos, dez netos e sete bisnetos e estava em Londres a visitar a irmã. Holland estava em coma desde o acidente e não sobreviveu "aos ferimentos internos graves", informou o seu filho Martin.

O Gabinete Independente de Conduta Policial (IOPC), que investiga os acidentes mais graves com agentes da polícia, anunciou a abertura de um inquérito que se encontra "numa fase inicial". Na semana passada, o IOPC pediu a todas os testemunhos do acidente para contactarem o gabinete para esclarecer os contornos do sucedido.