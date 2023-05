"Não há dúvidas de que houve crime”. "Faltam partes" do corpo encontrado dentro de um saco de plástico no Cadaval

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar indícios de crime no caso do corpo encontrado dentro de um saco de plástico na terça-feira à noite em Pero Moniz, no concelho do Cadaval, disse esta quarta-feira fonte policial.

Fonte policial disse à agência Lusa que “não há dúvidas de que houve crime”, sustentando que o corpo encontrado dentro do saco de plástico não está completo.

“Faltam partes, como a cabeça, pelo que houve a tentativa de ocultar a identidade da vítima”, explicou.

Apesar de não estar ainda identificado, o corpo pertence a uma mulher, acrescentou.

Pelas 21:00 de terça-feira, populares alertaram a GNR para a existência de um corpo dentro de saco de plástico, em Pero Moniz, no distrito de Lisboa.

O caso foi depois reencaminhado para a Polícia Judiciária.