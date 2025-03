Homem detido por homicídio de jovem cujo corpo carbonizado foi encontrado no Seixal

Homem detido no distrito de Portalegre por agredir companheira

Corpo carbonizado encontrado em caixote do lixo no Seixal

Um homem foi detido pelo homicídio de um jovem de 21 anos, cujo corpo carbonizado foi encontrado num caixote do lixo na Ponta dos Corvos, na localidade do Miratejo, concelho do Seixal, revelou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que o detido, de 37 anos, está indiciado pela prática dos crimes de homicídio consumado, detenção de arma proibida e profanação de cadáver.

Segundo a PJ, a investigação teve início em 29 de janeiro, altura em que a Polícia Marítima reportou a localização de um cadáver dentro de um contentor de lixo, “completamente carbonizado”, junto à Praia da Ponta dos Corvos, península de reserva ecológica nacional junto à Base Naval do Alfeite, no distrito de Setúbal.

No decurso das diligências realizadas, explica a PJ, “foi possível apurar a existência de uma participação de desaparecimento de um homem, de nacionalidade brasileira, com 21 anos, confirmando tratar-se da vítima encontrada carbonizada”.

O agressor, também de nacionalidade brasileira, e a vítima “tinham uma relação de amizade iniciada há dois anos” e “ambos dedicavam-se à pratica de atividades criminosas, nomeadamente burlas informáticas e branqueamento de capitais, conseguindo com essa atividade obter grandes proveitos”, acrescenta a PJ na nota.

Ainda de acordo com a PJ, “o suspeito, que controlava todo o esquema, veio a ter conhecimento de que a vítima não havia entregue parte do dinheiro angariado” e, por esse motivo, “atraiu-a para a sua residência com a finalidade de pôr termo à sua vida, o que veio a acontecer”.

Com a colaboração de dois amigos, ainda por identificar e localizar, acrescenta a PJ, o suspeito colocou o corpo da vítima dentro de uma viatura e transportou-a para a Praia da Ponta dos Corvos, “local onde foi despejada no interior de um contentor de lixo e ateado fogo”.

O detido, com antecedentes policiais pelos crimes de burla e trafico de estupefacientes, será presente esta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação, acrescenta a PJ, que irá prosseguir com a investigação “para apurar outros eventuais ilícitos” praticados pelo suspeito.